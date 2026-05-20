Acuzații de spionaj la nivel înalt: Cum se apără Sebastian Ghiță în scandalul scurgerilor de informații din Rusia

„Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții sorosiști”, a transmis Sebastian Ghiță.

Fostul deputat susține că România „are un președinte român din Munții Făgăraș” și că Nicușor Dan „nu va fi suspendat”, în ciuda dorințelor unor „agenți sorosiști”.

Ghiță face referire și la Maia Sandu, afirmând că, în cazul unei eventuale uniri cu Republica Moldova, „președinte va fi Nicușor Dan”. „Maia Sandu nu va fi președintele României”, a scris fostul deputat PSD.

„Dacă doamna Kövesi dorește să candideze la Președinția României, voi candida și eu”, a mai scris Sebastian Ghiță.

El i-a menționat și pe Florian Coldea, pe jurnalista Ioana Dogioiu și pe „cei din spatele lui Bolojan”, despre care spune că „trebuie să accepte că Nicușor Dan nu este sorosist și că nu-l pot controla”.

Fostul deputat a criticat și organizațiile neguvernamentale, susținând că „cele 125.000 de ONG-uri din România care trăiesc din bani publici trebuie să justifice orice implicare în politică”, referindu-se la bani proveniți din „20% din impozitul pe profit ce ar trebui să ajungă la ANAF”.

Potrivit acestuia, „Statele Unite și administrația Trump sunt cele care pot ține piept Rusiei la Marea Neagră”, iar „locul României este alături de SUA”.

România trebuie să pășească spre revoluția Artificial Intelligence împreună cu marile companii din SUA”, a transmis Sebastian Ghiță, adăugând că „armata AI a SUA versus armata AI a Chinei vor fi puterile dominante ale lumii”.

Declarațiile au fost făcute ca răspuns la informațiile publicate de jurnalistul de investigație din Republica Moldova Valeriu Pașa, care a prezentat un presupus mesaj atribuit unui agent rus cu nume de cod „Edward Bernays”, adresat Sofiei Zaharova, oficial din cadrul administrației prezidențiale de la Kremlin.

În mesaj apar „idei pentru lucru cu Sebastian Ghiță”, care vizau compromiterea Maia Sandu prin declarații ce ar fi urmat să fie făcute de patronul România TV.

(sursa: Mediafax)