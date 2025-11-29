Slatina pierde milioane, primarul tace. PUSL: „Orașul a fost lăsat fără viitor!”

Zeci de milioane de euro din fonduri europene au fost pierdute definitiv, acuză reprezentanții umaniștilor.

„Vorbim despre investiții de peste 200 de milioane de lei care ar fi transformat Slatina. Dar proiectele au fost respinse pe bandă rulantă din cauza incapacității primarului de a asigura documentația minimă, precum certificatele de urbanism. E inadmisibil! Pentru un asemenea haos administrativ, demisia este singura opțiune onorabilă”, a declarat Cristian Cismaru, liderul PUSL Olt și consilier local.

Proiectele respinse vizau sportul, infrastructura, cultura și sprijinul comunitar — investiții pe care orașul le așteaptă de ani întregi. În mod ironic, în septembrie, primarul De Mezzo se lăuda public cu finanțarea tuturor celor 11 proiecte, în valoare de peste 40 milioane de euro.

„Promisiuni făcute cu microfonul în mână, dar zero realizări pe hârtie. Slatina merită competență, nu iluzii”, a mai subliniat Cismaru.

PUSL cere explicații urgente și asumare imediată a responsabilității pentru pierderile care afectează întreaga comunitate.