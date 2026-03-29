Jurnalul.ro Ştiri Politică Răsturnare istorică în sondaje: AUR conduce detașat, în timp ce Coaliția de guvernare pierde teren masiv

Răsturnare istorică în sondaje: AUR conduce detașat, în timp ce Coaliția de guvernare pierde teren masiv

de Redacția Jurnalul    |    29 Mar 2026   •   17:40
Răsturnare istorică în sondaje: AUR conduce detașat, în timp ce Coaliția de guvernare pierde teren masiv
Sursa foto: Hepta

AUR ar obţine 33% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, urmat de PSD cu 24% şi PNL cu 16%, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS.

Pe locurile următoare în privinţa intenţiei de vot la parlamentare se situează USR cu 9%, UDMR - 5%, S.O.S. România - 4%. Partidul Oamenilor Tineri - 3%. Alte partide adună împreună 6%.

Conform sondajului, opt din zece români spun că ţara merge într-o direcţie greşită.

La întrebarea privind direcţia în care se îndreaptă România, 80% dintre cei chestionaţi au răspuns că lucrurile merg într-o direcţie greşită, în timp ce doar 17% spun că direcţia este bună.

Cercetarea a fost realizată pe un eşantion de 1.517 persoane adulte, reprezentativ la nivel naţional, în perioada 23 - 27 martie. Metoda de culegere a datelor - CATI. Marja de eroare este de ą2,5%, la un nivel de încredere de 95%, iar datele au fost ponderate în funcţie de regiune şi mediul de rezidenţă. AGERPRES

