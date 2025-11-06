Sondaj INSCOP: AUR scade în preferințele de vot, pentru prima dată după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere

AUR ocupă primul loc în opțiunile electoratului cu 38% dintre voturi, fiind urmat de PSD cu 19,5%, PNL cu 14,6% și USR cu 12,3%, relevă un sondaj INSCOP, realizat în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie, dat joi publicității.

Cercetarea sociologică a fost realizată de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.



Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 3.000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1,8%, la un grad de încredere de 95%.



Astfel, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 38% dintre alegători ar vota cu AUR, față de 40% în octombrie, 40,8% în septembrie și 40,5% în iunie.



Pe locul al doilea se situează PSD cu 19,5%, față de 17,6% în octombrie, 17,9% în septembrie și 13,7% în iunie.



Acesta este urmat de PNL cu 14,6%, față de 14,8% în octombrie, 15,2% în septembrie, 17,3% în iunie.



Pe locul al patrulea în opțiunile electoratului se află USR cu 12,3%, față de 11,5% în octombrie, 12,8% în septembrie și 13,1% în iunie.



Pentru UDMR ar vota 4,8% din alegători, față de 5,2% în octombrie, 4% în septembrie, 5,2% în iunie.



SENS ar obține 3,2% din opțiunile electoratului, față de 3,4% în octombrie, 2,1% în septembrie, 2,4% în iunie.



Pentru POT ar vota 3,1% dintre alegători, față de 2,6% în octombrie, 3,3% în septembrie, 4,2% în iunie, iar pentru S.O.S. Romania - 1,7% dintre alegători, față de 2% în octombrie, 2,8% în septembrie și 1,9% în iunie.



Sondajul mai relevă că 1,8% dintre respondenți ar da votul unui alt partid, față de 1,6% în octombrie, 0,6% în septembrie, 0,5% în iunie și 1% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent, față de 1,3% în octombrie, 0,6% în septembrie, 1,4% în iunie.



De asemenea, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că 'sigur nu' vor merge la vot și 10 'sigur da' vor merge la vot, 17,4% dintre români au ales 1; 1,2% au ales 2; 1% au ales 3; 1,4% au ales 4; 4,4% au ales 5; 1,5% au ales 6; 2,7% au ales 7; 3,8% indică 8; 3,3% aleg 9 și 60,5% indică 10, iar 2,9% nu știu sau nu răspund la această întrebare.



'Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat, Partidul Social Democrat, aflat în ușoară creștere. PNL, USR și UDMR se mențin la un nivel constant, comparativ cu lunile anterioare. Partidele care formează coaliția guvernamentală cumulează 51% din intenția de vot, în timp ce partidele din opoziție parlamentară aproximativ 43%', a declarat directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac. AGERPRES