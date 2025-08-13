Grindeanu, întâlnire cu Nazare: Povara nu trebuie pusă doar pe umerii persoanelor vulnerabile

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunță că miercuri a avut o întâlnire cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe tema situației finanțelor publice și a unor posibile reforme fiscale.

„Salut măsura care prevede blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaționalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil. Este un pas necesar, dar nu suficient. Trebuie să continuăm în această direcție pentru diminuarea optimizărilor fiscale, astfel încât povara austerității să nu fie pusă doar pe umerii persoanelor vulnerabile și ai clasei de mijloc”, a declarat Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, s-a convenit realizarea unor analize de impact privind suprataxarea averilor mari (triplarea impozitului pe marile averi), majorarea taxării câștigurilor din speculații de capital pe termen scurt, creșterea impozitului pe câștigurile din criptomonede de la 10% la 16%, înmulțirea de zece ori a amenzilor pentru munca fără contract, reducerea perioadei în care o firmă poate rămâne în insolvență și interzicerea înființării de firme de către asociați/administratori în insolvență.

„Apreciez deschiderea ministrului de Finanțe de a identifica, alături de specialiștii noștri, cele mai potrivite măsuri pentru a depăși acest moment. Un punct vital rămâne continuarea marilor proiecte de infrastructură și a investițiilor publice prin Programul Național . Rectificarea bugetară trebuie să țină cont de nevoile de dezvoltare ale României”, a adăugat Grindeanu.

El a precizat că aceste consultări vor continua, cu obiectivul de a elabora „un program de relansare pentru economia românească”.

(sursa: Mediafax)