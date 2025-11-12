Grindeanu: Nu există o situație în care PSD să facă o majoritate cu AUR

x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Noi 2025   •   20:18
Sursa foto: Hepta/Sorin Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că partidul pe care îl conduce nu va face o majoritate cu AUR. „Nu văd nicio situație pe termen mediu”, consideră Grindeanu.

Declarația a fost făcută miercuri.

„Nu există azi și nu văd nici in viitorul apropiat, nici chiar pe termen mediu o situație în care PSD să facă o majoritate cu AUR”, a declarat Sorin Grindeanu în timpul unui interviu acordat Pro TV.

Președintele PSD a mai spus că decizia privind intrarea la guvernare a fost luată într-un cadru larg.

„Din moment ce aproape 5.000 de oameni, toți primarii PSD, toți consilierii județeni, toate structurile de conducere au stabilit să intrăm în această coaliție, cred că este răspunsul cel mai bun”, a precizat Grindeanu.

Coaliția de guvernare este formată din PSD, PNL, USR, UDMR cu sprijinul grupului minorităților naționale.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: sorin grindeanu coalitie aur
