Alexandru Nazare avertizează Parlamentul: Ratingul României este prioritatea zero. „Nu ne mai permitem cheltuieli fără acoperire”

Mesajul vine într-un moment sensibil pentru economia României, în contextul în care agențiile internaționale Fitch, Moody's și S&P analizează evoluția finanțelor publice și capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală.

Alexandru Nazare cere responsabilitate în Parlament

Într-o postare publicată pe Facebook, Alexandru Nazare a făcut apel la responsabilitate și echilibru în cadrul negocierilor politice și al sesiunilor extraordinare ale Parlamentului.

Ministrul interimar al Finanțelor susține că România nu își poate permite adoptarea unor inițiative legislative care generează cheltuieli permanente fără acoperire bugetară, avertizând că astfel de decizii pot compromite eforturile de reducere a deficitului.

Potrivit acestuia, orice nouă facilitate fiscală, exceptare sau majorare a cheltuielilor trebuie analizată în raport cu sursele reale de finanțare și cu impactul asupra deficitului bugetar, datoriei publice și costurilor de împrumut ale statului.

Nazare afirmă că popularitatea unei măsuri nu reprezintă un argument suficient pentru adoptarea acesteia dacă nu există resurse financiare care să o susțină.

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Soluții pentru carburanți și sănătate, fără dezechilibrarea bugetului

Ministrul a prezentat și câteva dintre măsurile adoptate în ultimele zile, pe care le consideră exemple de intervenții realizate fără a afecta stabilitatea bugetară.

Una dintre acestea vizează mecanismul temporar privind piața carburanților, unde, în urma negocierilor purtate cu toate grupurile parlamentare, au fost analizate și aprobate peste 24 de amendamente.

Potrivit lui Nazare, modificările urmăresc adaptarea legislației la actualele condiții economice, marcate atât de creșterea prețurilor la combustibili, cât și de riscurile privind lanțurile internaționale de aprovizionare.

Totodată, oficialul a amintit că Guvernul a decis prelungirea termenului pentru achiziția locuințelor care beneficiază de TVA redusă de 9%, măsură solicitată de piața imobiliară.

În același timp, Executivul a deblocat situația privind ocuparea posturilor din sistemul sanitar, argumentând că spitalele se confruntă cu un deficit real de personal medical.

Ratingul României, în centrul atenției agențiilor internaționale

Alexandru Nazare avertizează că România continuă să fie monitorizată atent de cele trei mari agenții internaționale de rating: Fitch Ratings, Moody's Investors Service și S&P Global Ratings.

Potrivit ministrului, evaluatorii nu analizează doar măsuri izolate, ci urmăresc coerența întregii politici fiscal-bugetare și capacitatea statului român de a respecta angajamentele asumate în fața partenerilor internaționali.

Oficialul atrage atenția că acumularea unor acte normative fără surse clare de finanțare poate afecta credibilitatea României în fața investitorilor și poate conduce la creșterea costurilor de finanțare ale statului.

În opinia sa, o eventuală deteriorare a ratingului de țară ar avea efecte directe asupra dobânzilor plătite de România pentru împrumuturi, asupra investițiilor străine, accesului la creditare și, implicit, asupra nivelului de trai al populației.

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Apel înaintea deciziei Fitch

Mesajul transmis de Alexandru Nazare vine într-un moment decisiv pentru economia românească, înaintea evaluării așteptate din partea agenției Fitch.

Ministrul subliniază că menținerea calificativului de investiții nu reprezintă doar un obiectiv tehnic al Ministerului Finanțelor, ci o condiție esențială pentru păstrarea stabilității economice și financiare a României.

El consideră că dialogul politic trebuie să continue, însă fiecare decizie legislativă trebuie însoțită de o analiză riguroasă a impactului bugetar și de identificarea resurselor necesare pentru finanțare.

În final, Nazare transmite că România poate găsi soluții pentru problemele urgente cu care se confruntă economia și societatea, însă acestea trebuie adoptate în limitele pe care bugetul statului le poate susține, fără a pune în pericol echilibrul fiscal și încrederea investitorilor.

Mediafax