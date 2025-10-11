Sorin Grindeanu, despre Congresul UDMR: "Există un singur imn oficial, cel al românilor”

„În discursul meu de ieri (vineri - n.r.) am vorbit și am mulțumit premierului Viktor Orban pentru rolul pe care l-a avut anul trecut, și pe care trebuie să-l recunoaștem cu toții, în procesul de aderare a României la spațiul Schengen. Să nu uităm că, anul trecut, sub președinția Ungariei și cu presiunile pozitive exercitate de Viktor Orbán, am reușit să intrăm în Schengen, după ce am fost ținuți, practic, la ușă timp de aproape 13 ani. Am menționat și aceste lucruri”, a declarat Grindeanu, într-o conferință de presă în județul Timiș.

El a adăugat că are relații de respect și prietenie cu mai mulți membri ai UDMR, inclusiv cu liderul partidului, Kelemen Hunor.

„Eu am foarte mulți colegi în UDMR, așa cum dânții știu, pe care îi respect și am acest sentiment de respect și de prietenie față de mulți dintre ei. La fel și față de președintele Kelemen Hunor, față de Cseke Attila, dacă e să dau exemple, sau față de Tanczos Barna și alții. Respect și prietenie pentru unii dintre ei”, a subliniat liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu a subliniat că mesajul central al discursului său de la Congres a fost despre unitate.

„Ieri am vorbit despre unitate. Iar unitatea înseamnă că, cel puțin din perspectiva României, există un singur imn oficial, cel al românilor”.

În timp ce liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a părăsit sala în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc, la Congresul UDMR de la Cluj-Napoca, premierul Ilie Bolojan nu a avut nicio reacție. Grindeanu a revenit ulterior pentru a-și susține discursul.