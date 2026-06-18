Grindeanu îl acuză pe Bolojan de nesinceritate în fața șefului statului

„Dincolo de cine e președintele României, cine e președinte la PSD, cine e președinte la PNL, UDMR sau unde vreți, la AUR, trebuie să existe respect pentru funcția de președinte al României”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a spus că Bolojan l-ar fi mințit pe președintele României, Nicușor Dan, după ce ar fi acceptat inițial varianta unui guvern tehnocrat, dar apoi ar fi venit cu noi condiții.

„După trei zile vii și spui: intru în acest guvern, dar să nu fie proxy, apropiați ai PSD-ului. După alte trei zile vii și spui: dom'le, intrăm și dăm votul, dar să nu fie secretari de stat și prefecți. Între timp, toată lumea fiind de acord cu treaba asta. Și după care te duci la partid și faci ședință la partid și spui că nu vei vota acel guvern, fiindcă nu-i politic”, a afirmat președintele PSD.

Sorin Grindeanu a afirmat că știe aceste lucruri pentru că a participat la discuții.

„Asta știu eu, că am fost la acele discuții, și sunt lucruri pe care nu le știu doar eu, le știe mai multă lume. E treaba lui Ilie Bolojan cum înțelege să relaționeze cu președintele României”, a precizat Grindeanu.

„A mințit președintele Republicii și a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii și cu alte cerințe care, ce să vezi, de fiecare dată erau îndeplinite. De aceea suntem în această situație. E și o consecință a acestor desfășurări”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Declarațiile lui Grindeanu vin după ce Eugen Tomac a afirmat, miercuri seara, că liderii PSD și PNL au manifestat inițial deschidere față de varianta unui guvern tehnocrat.

Tomac a susținut că Ilie Bolojan s-a răzgândit ulterior.

„Evident, faptul că domnul Bolojan a fost nesincer cu domnul președinte ne-a dus în acest blocaj”, a declarat Eugen Tomac.

(sursa: Mediafax)