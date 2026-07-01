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Sorin Grindeanu, ofertă directă pentru Ilie Bolojan: Semnez pe loc acordul dacă PNL votează guvernul minoritar PSD

de Redacția Jurnalul    |    01 Iul 2026   •   13:30
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Sorin Grindeanu, ofertă directă pentru Ilie Bolojan: Semnez pe loc acordul dacă PNL votează guvernul minoritar PSD
Sorin Grindeanu cere voturile PNL pentru guvern în schimbul semnării acordului cu Bolojani

 Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că este gata să semneze "pe loc" acordul politic dintre partide care ar putea să deblocheze situaţia politică, cu condiţia ca liderul PNL Ilie Bolojan să vină să îl semneze la rândul său, iar PNL să susţină prin vot un guvern minoritar PSD.

Grindeanu a fost întrebat dacă PSD ar putea renunţa la unele condiţii din acord - inclusiv cele legate de autonomia asupra programului de guvernare - după ce Ilie Bolojan a afirmat că liberalii au avut mai multe solicitări respinse de social-democraţi.

"Evident. Să ştiţi că acel acord de care se spunea, în proporţie covârşitoare a fost acceptat de toată lumea. Adică acele puncte, nu acolo s-au blocat lucrurile. Nu avem niciun fel de problemă în a discuta, în a găsi, să spunem, punctul comun într-un acord de acest tip, de guvernare sau politic. Noi am fost deschişi în a găsi o soluţie în toate aceste săptămâni. (...) Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze şi el. Acum pe loc îl semnez. Să vină Bolojan cu Fritz să-l semneze şi ei. (...) Să vină Bolojan să îl semneze şi să voteze guvernul minoritar PSD", a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului. AGERPRES

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Subiecte în articol: sorin grindeanu Ilie Bolojan guvern minoritar psd
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