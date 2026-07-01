Sorin Grindeanu, ofertă directă pentru Ilie Bolojan: Semnez pe loc acordul dacă PNL votează guvernul minoritar PSD

Grindeanu a fost întrebat dacă PSD ar putea renunţa la unele condiţii din acord - inclusiv cele legate de autonomia asupra programului de guvernare - după ce Ilie Bolojan a afirmat că liberalii au avut mai multe solicitări respinse de social-democraţi.



"Evident. Să ştiţi că acel acord de care se spunea, în proporţie covârşitoare a fost acceptat de toată lumea. Adică acele puncte, nu acolo s-au blocat lucrurile. Nu avem niciun fel de problemă în a discuta, în a găsi, să spunem, punctul comun într-un acord de acest tip, de guvernare sau politic. Noi am fost deschişi în a găsi o soluţie în toate aceste săptămâni. (...) Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze şi el. Acum pe loc îl semnez. Să vină Bolojan cu Fritz să-l semneze şi ei. (...) Să vină Bolojan să îl semneze şi să voteze guvernul minoritar PSD", a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului. AGERPRES