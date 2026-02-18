Grindeanu: E anormal să ieși la 50 de ani la pensie

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin după ce premierul Ilie Bolojan a spus că Guvernul vrea să crească vârsta de pensionare și pentru angajații din apărare, ordine publică și siguranță națională.

„În acest moment s-a creat un dezechilibru. Pentru că vorbim de magistrați unde s-a ajuns la un procent undeva la 62-63% din brut să fie pensia, pe când la alte categorii procentul este mai mare. Adică, în acest moment, cred că la asta se referea prim-ministrul și e o chestiune pe care trebuie să vedem cum o gândește și sigur că ne vom spune punctul de vedere”, a declarat Grindeanu la Digi 24, întrebat ce crede despre intenția anunțată de premier.

Liderul PSD a spus că are o rezervă legată de militari și de cei care participă la misiuni în zone de conflict.

„Am o problemă legată de militari și aici ar trebui să vedem ceea ce propune guvernul și de asemenea e o problemă cu cei care merg în teatrele de război, că nu doar militari, mai avem și jandarmi, mai avem poate chiar și lucrători de la SPP care merg în teatrele de război și atunci aici ar trebui să vedem care e propunerea guvernului. În rest, ca principiu e ok”, a spus Grindeanu.

Acesta a adăugat că e anormal „să ieși la 50 de ani la pensie. Nu se poate așa ceva. Eu cred că la 50 de ani ești în puterea forței și ai toată puterea de muncă”.

Sorin Grindeanu: „Guvernez nu doar pentru miliardari”

Grindeanu admite că inflația a scăzut puterea de cumpărare a românilor și a prezentat câteva aspecte din pachetul de solidaritate, menit să vină în ajutorul românilor cu venituri mici. „Guvernez nu doar pentru miliardari”, a spus acesta.

„Când a venit acest guvern, inflația era de 5%, suntem la 10%”, a declarat vicepremierul Sorin Grindeanu la Digi24, într-o discuție privind puterea de cumpărare a românilor și sărăcirea lor progresivă.

Grindeanu a recunoscut impactul inflației asupra populației și a mai explicat că pachetul de solidaritate aflat în discuție are ca țintă exact categoriile sociale cele mai vulnerabile: persoanele cu dizabilități, pensionarii cu pensii mici și alte categorii.

„Puterea de cumpărare a românilor a scăzut. Când a venit acest guvern, inflația era de 5%, suntem la 10%”, a spus Grindeanu.

„Anul trecut, cel puțin din această perspectivă, puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu 10%. Iar aceste lucruri se văd cel mai tare la cei cu venituri mici”.

Vicepremierul a anunțat că PSD susține introducerea unui pachet social destinat categoriilor vulnerabile, care ar putea ajunge la aproximativ 4 miliarde de lei.

„Suma totală este undeva până în 4 miliarde un efort țintit pe care guvernul va trebui să-l facă către persoanele vulnerabile”, a spus Grindeanu, precizând că sprijinul ar putea viza pensionarii, veteranii de război, foștii deținuți politici, persoanele cu dizabilități și mamele cu venituri reduse.

Printre măsurile analizate se numără plăți punctuale („one-off”), după modelul aplicat în 2025, precum și ajustări ale sprijinului acordat persoanelor cu dizabilități.

Vouchere pentru energie după liberalizarea pieței

O altă temă discutată este posibilitatea acordării de vouchere pentru energie după liberalizarea pieței, programată pentru aprilie.

E o discuție, nu e luată o decizie (…), ar trebui să avem grijă de cei cu venituri mici”, a spus Grindeanu.

Costul unei eventuale scheme de sprijin ar putea fi de 500–600 de milioane de lei, ceea ce ar ridica efortul total la aproximativ 4,2 miliarde lei.

„La un PIB de peste 2.000 de miliarde, acest efort nu e o problemă”, a subliniat Grindeanu.



Grindeanu a insistat că măsurile sociale sunt necesare pentru reducerea inegalităților.

„Guvernez în țara asta nu doar pentru miliardari. Guvernez și pentru românii care n-au venituri mari.”

El a recunoscut că inegalitățile s-au accentuat:

„Anul trecut, cei care au câștigat bine au câștigat și mai bine. Cei care au avut salarii mici au trăit și mai prost.”



În contextul dezbaterilor privind echilibrul bugetar, Grindeanu a respins ideea că sprijinul social ar reduce investițiile.

„Nu e adevărat… asta e o poveste pe care încearcă să o vândă unii”.

(sursa: Mediafax)