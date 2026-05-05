de Redacția Jurnalul    |    05 Mai 2026   •   15:32
Sorin Grindeanu, după moțiune: „România are nevoie de o majoritate stabilă și clar orientată către Bruxelles
Sursa foto: Hepta

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că vrea o nouă alianță pro-europeană la puțin timp după căderea Guvernului Bolojan. Ministrul Nazare a fost un ministru bun, a spus Grindeanu despre reprezentantul liberalilor în cabinetul demis prin moțiune de cenzură.

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost menționat de președintele PSD, Sorin Grindeanu, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate postului Antena 3 CNN.

„Ministrul Nazare a fost un ministru bun (...) au fost și alți miniștri buni care nu sunt de la PSD”, a declarat Sorin Grindeanu.

Șeful PSD a mai spus că există numeroase variante privind viitoarea guvernare.

„Dorim să facem parte dintr-o coaliție de acest tip, poate ajustată”, a transmis Grindeanu adăugând că mai multe vor fi stabilite în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni.

„Propunerile pe care le vom face vin de jos spre noi”, a explicat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a fost întrebat și despre o posibilă colaborare cu AUR.

„Nu a existat și nu există nicio înțelegere post moțiune”, a răspuns Grindeanu.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan a trecut. Astfel, Cabinetul Ilie Bolojan a picat cu un vot istoric. Au fost 288 de voturi: 281 pentru, 4 împotrivă și 3 anulate.

(sursa: Mediafax)

