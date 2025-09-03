Sorin Grindeanu recunoaște tensiunile din coaliție: „Am vrut să ieșim de la guvernare. Am fost foarte supărat”

„Am avut câteva momente în care m-am gândit serios că avem lucruri care ne diferențiază fundamental. Dezamăgirea cea mai mare a fost când nu au fost acceptate amendamentele legate de veterani, deținuți politici și călugări. Nici nu mi-a trecut prin cap că vor fi respinse”, a declarat Grindeanu.

Întrebat direct dacă a luat în calcul retragerea PSD de la guvernare, Grindeanu a răspuns clar:

„Da.”

Despre conducerea premierului Bolojan: „Nimeni nu e de neînlocuit, dar nu e momentul pentru o demisie”

Sorin Grindeanu a fost chestionat și cu privire la stilul de conducere al premierului Ilie Bolojan, dar și la eventualitatea unei posibile demisii a acestuia.

„Și premierul învață să lucreze într-o coaliție. Experiența sa de la Bihor, unde avea majorități clare, e diferită de ce înseamnă guvernarea în patru partide. Aici nu funcționăm pe bază de ultimatumuri, ci prin dialog”, a spus Grindeanu.

Deși a precizat că „nimeni nu e de neînlocuit”, liderul PSD a punctat că o schimbare a premierului nu ar fi benefică în acest moment:

„Ilie Bolojan trebuie să continue ca premier. Are un mandat de dus la capăt."

Grindeanu: „Reforma în administrație nu înseamnă concedieri. Vrem digitalizare și evaluări corecte”

În cadrul aceleiași emisiuni, Grindeanu a criticat abordarea actuală privind reforma în administrația publică, subliniind că reducerea personalului fără evaluări prealabile nu este o reformă reală.

„Reforma administrației nu înseamnă doar concedieri. Înseamnă digitalizare, evaluare, eficientizare. Nu poți trimite oameni acasă doar pe baza unor grile teoretice. Dă-mi pârghiile necesare ca să pot face evaluări reale. Altfel, e un abuz.”

Liderul social-democrat a adăugat că a avut discuții directe cu premierul Ilie Bolojan privind criteriile de performanță în administrație, pledând pentru o reformă fundamentată pe date, nu pe cifre impuse politic.