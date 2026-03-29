Jurnalul.ro Ştiri Politică Sorin Grindeanu: Reforma nu înseamnă să dai oameni afară, ci să oferi respect și servicii românilor

de Redacția Jurnalul    |    29 Mar 2026   •   12:20
Sursa foto: Mesajul liderului PSD privind pachetul de măsuri administrative

 Reforma în administraţie trebuie făcută pentru a asigura servicii mai bune românilor, iar concedierile în masă nu aduc niciun beneficiu nimănui, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

"Da, este nevoie de reformă în administraţie, iar aceasta trebuie făcută pentru a asigura servicii mai bune românilor. Să dai oameni afară nu reprezintă reformă. Concedierile în masă nu aduc niciun beneficiu nimănui, poate doar o satisfacţie greu de înţeles a unora care se hrănesc cu suferinţa oamenilor", a transmis Grindeanu, duminică, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, reforma administraţiei locale ar trebui discutată şi din punct de vedere al comasărilor de UAT-uri şi al digitalizării serviciilor.

"Reforma nu înseamnă să dai oameni afară. Reforma este în primul rând legată de servicii publice. Pot să dau toţi angajaţii unei primării afară, dar întrebarea care rămâne e: mai asigură acea primărie servicii publice decente pentru cetăţeni ? Spun eu că nu. Dacă vorbim de reforma administraţiei publice locale păi atunci trebuie să vorbim poate şi de comasări de UAT-uri, de digitalizare. Atunci de abia vorbim de reforme. Până atunci vorbim de o bucurie, bolnavă din punctul meu de vedere, a unora de a concedia oameni şi de a le reduce salariile. Asta nu e reformă, asta este, pur şi simplu, o concediere în masă", a afirmat liderul PSD.

AGERPRES

