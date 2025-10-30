„Prea târziu pentru victimele Colectiv!” Grindeanu promite finalizarea spitalului de mari arși de la Timișoara în 2025

La zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, România încă nu are un spital de mari arși complet funcțional. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține însă că unitatea medicală de la Timișoara va fi finalizată în acest an, deși admite că vine „prea târziu”. Totodată, Grindeanu a răspuns acuzațiilor lui Ciprian Ciucu privind o posibilă alianță PSD–AUR în Capitală.

Grindeanu: „România ar fi trebuit să aibă de mult un spital de mari arși”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la împlinirea a zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, că spitalul de mari arși de la Timișoara se află „într-o fază foarte avansată” și va fi finalizat „în perioada imediat următoare”.

Întrebat de ce România nu are nici acum un spital dedicat marilor arși, Grindeanu a spus că responsabilitatea nu revine doar PSD, dar a recunoscut că țara „ar fi trebuit de mult să dispună de o astfel de unitate medicală”.

„Nu am fost doar noi la guvernare, dar asta nu înseamnă că România nu trebuia să aibă un spital de mari arși. Știu foarte bine ce se întâmplă la Timișoara, proiectul e gestionat de profesioniști și cred că anul acesta va fi finalizat. E adevărat că prea târziu, dar se face ceva acolo unde există oameni competenți”, a spus Grindeanu.

Acesta a subliniat că, asemenea marilor proiecte de infrastructură, și în domeniul sănătății a lipsit „managementul potrivit” pentru a debloca lucrările esențiale. Grindeanu a precizat că proiectul de la Timișoara este coordonat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și că lucrările decurg conform planului.

Grindeanu: „Ciucu amestecă politicul cu administrația”

Într-o altă declarație, Sorin Grindeanu a reacționat la afirmațiile liberalului Ciprian Ciucu, care a sugerat că PSD ar putea colabora cu AUR la București.

„Am văzut tot felul de teorii ale conspirației în ultimele 24 de ore. Ciucu e în campanie electorală și face declarații de toate tipurile. Dar PSD nu are nicio alianță cu AUR", a spus liderul interimar al PSD.

Grindeanu a adăugat că partidul său are un protocol clar pentru Capitală și că este nevoie de o administrație eficientă, nu de jocuri politice.

„La București e nevoie de administrație, nu de politică. Ceea ce încearcă Ciucu este să amestece politicul cu administrația. Bucureștenii au nevoie de un om care a demonstrat că știe să facă treabă – cum a făcut Daniel Băluță la Sectorul 4”, a subliniat Grindeanu.

El a încheiat spunând că „Bucureștiul este dincolo de partide” și că prioritatea trebuie să fie „cine e capabil să facă lucruri bune pentru oameni, nu cine are sigla mai mare pe afiș”.