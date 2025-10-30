Sorin Grindeanu critică tăcerea Guvernului după retragerea trupelor americane: „Românii trebuie să știe adevărul despre securitatea națională”

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și-a exprimat joi îngrijorarea față de lipsa de reacție a Guvernului în privința retragerii trupelor americane din România. Liderul PSD a criticat faptul că a aflat despre decizia Washingtonului din presă, nu de la autoritățile române, și a cerut premierului Ilie Bolojan și miniștrilor Apărării și Externelor să vină în Parlament pentru explicații.

„S-a așternut o tăcere de peste 48 de ore din partea Guvernului. Eu, președintele Camerei Deputaților, am aflat din presă despre retragerea trupelor SUA, și nici măcar din presa românească. Românii au dreptul să știe care este situația reală privind securitatea națională”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a subliniat că România se află „la granița unui război” și are cea mai lungă frontieră cu Ucraina dintre statele membre ale Uniunii Europene. „Aș fi inconștient dacă nu aș fi îngrijorat”, a spus acesta.

Grindeanu a anunțat că îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, alături de ministrul de Externe și cel al Apărării, pentru a prezenta în Parlament situația actuală și un plan concret de întărire a securității României.

„Nu cer demisia premierului, dar aștept explicații clare. Vreau să știm de ce am ajuns aici și cum vom consolida parteneriatul strategic cu Statele Unite”, a adăugat președintele PSD, care s-a declarat „un pro-american convins”.

El a criticat și existența unor „voci antiamericane” în actualul Guvern, menționând-o pe vicepremierul Gheorghiu și purtătorul de cuvânt al Executivului. „Când ai ani la rând declarații ostile față de administrația americană, cum se numește asta?”, a întrebat retoric Grindeanu.