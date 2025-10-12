Stelian Bujduveanu se declară pregătit să candideze la Primăria Capitalei

Întrebat, la Digi24, dacă dorește să candideze la funcția de primar general, Bujduveanu a spus că „prima dată trebuie să se seteze data alegerilor. Pentru că o anunțare de candidatură sau o competiție între cei care își doresc nu ar face altceva decât să irite populația”.

„După 10 ani de administrație la nivelul municipiului București, cred că am acest drept de a gândi că aș putea fi și primar plin la nivelul municipiului București”, spune Bujduveanu.

Edilul și-a detaliat experiența administrativă.

„În primul rând este competiția internă, dar revenind 10 ani în administrația locală din București, în calitate de consilier general 2016-2020, apoi în calitate de vicer primar general cu atribuții. Am fost și fără atribuții, am fost și cu atribuții. Apoi din nou vice primar, acum primar general interimar. Cred că am parcurs aceste etape într-o manieră corectă. Față de cineva care nu are experiență administrativă astăzi, mă refer la executivă. Adică o diferență foarte mare într-o funcție deliberativă, eu fiind și consilier general inițial, în care doar trebuie să hotărăști pe anumite proiecte și nu trebuie să decizi și apoi și într-o funcție executivă”.

Referitor la sprijinul Partidului Național Liberal, discuțiile au început deja la nivelul partidului. „Momentan am discutat în partid. Această discuție în partid nu a fost criticată. Cu siguranță o vom avea la nivel de forul de conducere și în București”.

Întrebat cum ar trebui să se decidă candidații din coaliția de guvernare, Bujduveanu susține varianta unui candidat comun.

„Majoritatea din Consiliul General este aceeași ca majoritatea din Parlamentul României. Dacă guvernul României se sprijină pe o majoritate formată din aceste partide de plus minorități plus UDMR și e funcțional și are legitimitate, un primar, ca să fie eficient și să-și facă treaba, indiferent unde vorbim în țară, trebuie să aibă Consiliul lângă el. Aritmetica politică ne arată că astăzi în București PNL nu poate face majoritate singur cu USR, PSD nu poate face majoritate singur cu PNL și nici PSD cu USR. Deci, indiferent cum am întoarce-o pe toate părțile, un primar care nu are Consiliul lângă el, ar avea o mare problemă pentru următorul rest de mandat. Ar crea un blocaj. Nu cred că ar fi eficient pentru noi ca, după ce avem alegeri, acum în această toamnă, când va dori guvernul, a doua zi primarul ales și să iasă să spună bucureștenilor, dați-mi și Consiliul, că nu pot să fac treaba. De aceea, știm ce avem, știm majoritatea care există, o majoritate care astăzi este funcțională, din PNL, PSD, USR și alte partide care nu fac parte din spectrul extremist, Reper, Forța Dreptei, PNP, PUSL, toate aceste partide fac parte din majoritatea din Consiliu”.