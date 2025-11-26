Nicușor Dan: Independența solidară, conceptul central al strategiei naționale de apărare

Șeful statului a spus că strategia națională de apărare este rezultatul unui efort comun și vorbește de securitate națională „din perspectiva cetățeanului, adică nu apărăm o abstracțiune statul român, apărăm cetățeanul român locuitor pe acest teritoriu”.

„Și asta ridică niște chestiuni. Relația cetățeanului cu statul român, încrederea cetățeanului în statul român, care se poate traduce la un moment dat în disponibilitatea sa de a apăra această instituție complexă și faptul că trebuie să recunoaștem că există un decalaj între evoluția în ansamblu a societății românești, evoluția economiei, evoluția așteptărilor cetățeanului român și modul în care administrația publică răspunde acestor așteptări”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a explicat conceptul de independență solidară, care stă în centrul strategiei.

„Conceptul central este acela de independență solidară, cu două componente, independență-solidaritate, independență în sensul că acțiunile administrației, ale statului, trebuie să fie pe măsura modului în care oamenii de aici văd lumea, și asta tradus în plan internațional în afirmarea acestei identități și afirmarea interesului care corespunde aceste identități. Pe de altă parte, evident, solidaritate, respectul nostru față de toți partenerii și față de toate angajamentele pe care ni le-am luat în această lume tot mai complexă”, a spus Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)