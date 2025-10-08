Tensiuni în coaliție. PSD acuză Guvernul Bolojan că nu vrea exceptarea mamelor și veteranilor de la plata CASS

Proiectele au fost depuse inițial ca amendamente la Pachetul 1, dar au fost respinse de Guvern.

„PSD a anuntat încă de atunci că va depune proiecte de lege pe aceste măsuri. Orice scâncet al PNL pe temă pălește în fața votului democratic și al majorității. Așa se manifestă democrația. Iar alături de PSD a venit și UDMR. Dacă facem ponderea în coalitie vedem că deja e majoritate largă pe subiectul ăsta. Acum, nu putem impune unora să nu fie penibili în fața electoratelor proprii”, spune fostul ministru PSD de la Finanțe, Adrian Câciu.

Câciu afirmă că el crede că 80% din parlamentarii PNL ar vrea să voteze pentru la aceste proiecte, dar nu-i lasă „echipa câștigătoare”... „a patra echipă câștigătoare care...vrea să-i ducă la sub 10%... să fie primit!”, mai spune Câciu, pe Facebook.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a anunțat marți că liberalii nu vor vota proiectele PSD care propun eliminarea plății CASS pentru mame, personal monahal și veterani de război, invocând lipsa fondurilor și respectarea înțelegerilor din coaliție. Daniel Fenechiu a precizat că această decizie a fost discutată în grupul parlamentar al PNL împreună cu premierul Ilie Bolojan.