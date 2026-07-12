Tensiuni în fosta coaliție. Sorin Grindeanu atacă dur PNL: „Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conștiință”

Liderul PSD susține că liberalii încearcă să se poziționeze împotriva social-democraților, deși au făcut parte din guvernare în ultimii ani.

„Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD”, afirmă Sorin Grindeanu.

El îi acuză pe liberali că, în loc să propună măsuri pentru economie, continuă să promoveze un discurs politic anti-PSD.

Acuzații privind economia și guvernul

În aceeași postare, Grindeanu susține că actualul Executiv va împrumuta România cu 25 de miliarde de lei mai mult decât în anul precedent și vorbește despre pierderi de locuri de muncă și falimente în economie.

Totodată, liderul PSD critică reducerea a 15.000 de posturi din Educație, despre care afirmă că este prezentată drept o reformă.

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Atacuri la PNL și la foștii parteneri de guvernare

Sorin Grindeanu spune că măsurile privind companiile de stat au fost pregătite de miniștri PSD.

„În acest timp, miniștrii demiși - ca Pîslaru, împart contracte de milioane de lei firmelor de casă, înființate tot de ei. S-a stins lumina în cămară și au dispărut și rafturile! Iar o doamnă (Oana Gheorghiu - n.r.) pe care nu a votat-o nimeni ne spune cu emfază ipocrită că discordia în coaliție a apărut când s-a ajuns la companiile de stat. Nu, doamnă! Iar nu ați înțeles nimic”, adaugă social-democratul.

„Programul anti-PSD nu este o soluție”

În finalul mesajului, liderul social-democrat afirmă că atacurile împotriva PSD nu rezolvă problemele românilor.

„Lupta anti-PSD nu a generat niciodată vreo soluție reală pentru români. Doar ură. Atunci când nu ai un program pentru economie și pentru cetățeni, singurul care îți rămâne la îndemână este programul anti-PSD”, a transmis Sorin Grindeanu.

Blocajul privind desemnarea premierului: Nicușor Dan se întâlnește luni cu liderii din fosta coaliție la Cotroceni

Luni, președintele Nicușor Dan se va întâlni cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele PNL, Ilie Bolojan, liderul USR, Dominic Fritz, președintele UDMR, Kelemen Hunor, și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian.

Întâlnirea va avea loc la Palatul Cotroceni la ora 9:00.

Anunțul vine în contextul blocajului privind desemnarea unui nou premier, la mai bine de două luni de la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.