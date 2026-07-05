Traian Băsescu, atac la clasa politică: Nicușor Dan și-a abandonat rolul de președinte. Încalcă toți Constituția

Fostul președinte Traian Băsescu acuză atât partidele, cât și pe președintele Nicușor Dan, de încălcarea repetată a Constituției.

Băsescu spune, la Digi 24, că interesul electoral explică distanțarea declarativă a lui Ilie Bolojan de PSD.

Traian Băsescu a spus că apropiatele alegeri prezidențiale explică nevoia lui Ilie Bolojan de a se distanța declarativ de social-democrați. Fostul șef de stat crede că cei doi vor reveni, mai devreme sau mai târziu, la o înțelegere.

Întrebarea centrală: de ce nu a desemnat Nicușor Dan un al treilea premier

Băsescu a criticat tergiversarea desemnării unui nou candidat pentru funcția de premier. El consideră că președintele ar fi trebuit să aleagă între variantele propuse de partide. Potrivit fostului președinte, Nicușor Dan are acum responsabilități uriașe în blocajul politic actual. Constituția îi dă președintelui, nu partidelor, competența de a desemna premierul.

Băsescu a subliniat că guvernul interimar depășește deja termenul constituțional de 45 de zile. După acest termen, miniștrii nu ar mai avea dreptul să semneze acte administrative, potrivit fostului președinte.

El a acuzat atât partidele, cât și președintele și guvernul Bolojan de încălcarea Constituției. Fostul șef de stat a subliniat că președintele are la dispoziție 60 de zile pentru două desemnări de premier.

Alegerile anticipate, o variantă neexplorată

Băsescu a explicat că președintele nu este obligat să declanșeze alegeri anticipate după două căderi de guvern. Totuși, potrivit fostului președinte, acest instrument nu ar trebui exclus într-o situație de blocaj politic.

El a subliniat că fiecare pol politic a trasat linii roșii care împiedică formarea unei majorități.

AUR condiționează sprijinul de participarea la guvernare, iar PSD respinge varianta cu Bolojan.

(sursa: Mediafax)