Băsescu, despre cea mai mare problemă a României: Este greu de imaginat cum ne vom descurca

Traian Băsescu a făcut calcule și a constatat că dobânzile la împrumuturi pot provoca o mare problemă.

„Dobânda la împrumuturi crește cu viteză impresionantă (...) În 2025 am plătit cam 11 miliarde de euro dobânzi, iar perspectiva este de creștere (...) Acest lucru poate genera o dificultate majora la un moment dat”, a explicat Traian Băsescu, duminică, la Digi 24.

El a arătat că în exercițiul financiar România are de primit 60 de miliarde de la Uniunea Europeană pe care îi va folosi pentru a plăti dobânzi.

„Este greu de imaginat cum ne vom descurca (...) Tehnic nu prea văd o rezolvare, ar trebui să ajungem la un deficit bugetar zero (...) Dacă datoria se rostogolește, dobânda nu se rostogolește, se plătește anual cu precizie și riscul de intrare în incapacitate de plată vine de la neplata dobânzilor. Va trebui să împrumutăm nu doar pentru datorie ci pentru a plăti dobânda”, a declarat Traian Băsescu.

El a mai spus că situația actuală „se poate transforma într-o criză socială” de amploare.

„Măsurile luate până acum au început să-și arate efectul”, a spus Băsescu adăugând că este nevoie și de alte reforma radicale.

Problema trebuie tratată cu multă grijă, a fost sfatul fostului președinte.

(sursa: Mediafax)