Traian Băsescu: Trump și Putin au fost bătuți măr de poporul maghiar

„Trump va pleca, America rămâne.

Implicat masiv în campania pentru susţinerea lui Viktor Orban, tandemul Donald Trump – Vladimir Putin, a fost bătut măr de poporul maghiar.

Duminică Trump şi Putin au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare aducătoare de moarte, mai puternic decât bombardierele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât rechetele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât milioanele lor de soldaţi gata să moară pe câmpurile de luptă invadând ţări străine, fără să ştie de ce.

Acest “ceva mai puternic” decât armele se numeşte “vot democratic”.

Şi Trump şi Putin urăsc democraţia şi Lumea cu Reguli. Ei urăsc Europa Democratică, urăsc Europa Unită, urăsc Europa cu Reguli, urăsc Europa cu Valori.

Trump şi Putin îşi doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni.

Duminică au aflat că nu se poate! Trump va pleca, America rămâne!”, scrie fostul președinte al României.

Partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, a obținut o victorie istorică în alegerile parlamentare din Ungaria desfășurate pe 12 aprilie 2026, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

Peter Magyar a obținut 138 de mandate din totalul de 199 în noul Parlament. Această cifră depășește pragul de două treimi (133 de locuri) necesar pentru a amenda Constituția.

Premierul Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea la scurt timp după închiderea urnelor, descriind rezultatul ca fiind „dureros, dar fără echivoc”.

Liderul Tisza, Péter Magyar, a declarat că rezultatul reprezintă „eliberarea Ungariei” și deschide calea către reforme majore și refacerea relațiilor cu Uniunea Europeană.