UDMR refuză să intre la guvernare. Csoma Botond: „Recomandarea este să nu votăm acest guvern”

Criză politică înainte de votul din Parlament. UDMR se retrage din negocieri și contestă susținerea Guvernului Veștea

UDMR a decis să nu participe la viitorul Executiv condus de Adrian Veștea, iar recomandarea conducerii formațiunii către parlamentarii săi este să nu susțină prin vot noul guvern. Anunțul a fost făcut de liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, care a invocat lipsa unei majorități stabile și transparente în Parlament.

UDMR se retrage din ecuația guvernamentală

Uniunea Democrată Maghiară din România a luat marți o decizie importantă în ceea ce privește viitoarea formulă de guvernare. După consultările interne desfășurate la nivelul conducerii formațiunii, liderii UDMR au concluzionat că nu există, în acest moment, condițiile necesare pentru ca partidul să intre la guvernare.

Anunțul a fost făcut de Csoma Botond, liderul grupului deputaților UDMR, care a explicat motivele care au stat la baza deciziei.

„Astăzi am luat decizia numai cu privire la intrarea la guvernare și am decis că UDMR-ul nu va intra la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele. În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea”, a declarat marți Csoma Botond.

Declarația vine într-un moment delicat pentru scena politică românească, în condițiile în care noul premier desemnat încearcă să obțină sprijinul necesar pentru validarea Executivului în Parlament.

Recomandarea UDMR: parlamentarii să nu voteze Guvernul Veștea

Pe lângă refuzul de a participa la guvernare, conducerea UDMR a transmis și o recomandare politică privind votul de învestitură al noului Cabinet.

Întrebat dacă formațiunea va susține Executivul în Parlament, Csoma Botond a precizat că recomandarea actuală este una clară, însă decizia finală aparține grupurilor parlamentare.

„Statutul nostru prevede două elemente. Acum am decis în privința participării la guvernare și am decis în Consilul Permanent al Uniunii Democrate Maghiare din România că UDMR-ul nu va face parte din guvern. (...) Există această recomandare din partea Consilului Permanent către grupurile reunite și recomandarea ei să nu votăm acest guvern. Dar sigur, reiterez și e foarte important, decizia finală aparține statutar grupurilor parlamentare”.

Astfel, deși poziția oficială a conducerii este una de respingere a Executivului, votul final va fi stabilit în cadrul structurilor parlamentare ale formațiunii.

Liderii UDMR spun că nu există condiții pentru participarea la Executiv

Potrivit lui Csoma Botond, majoritatea liderilor Uniunii au considerat că actualul context politic nu oferă suficiente garanții pentru o participare responsabilă la guvernare.

„Majoritatea liderilor UDMR au considerat că în acest moment nu sunt condiții prielnice, condiții adecvate pentru a intra la guvernare”.

În același timp, reprezentantul UDMR a reiterat faptul că formațiunea a susținut în mod constant ideea unui guvern politic și a unui premier cu susținere politică solidă.

„Am spus că ar fi mai bine să avem un guvern politic și un premier politic, dar sunt și alte condiții pe care trebuie să le analizăm”, a mai spus liderul deputaților UDMR.

Ce variantă de guvernare preferă UDMR

Conducerea Uniunii consideră că soluția optimă pentru stabilitatea politică ar fi fost menținerea unei formule apropiate de cea care a funcționat anterior sau constituirea unui guvern minoritar susținut de partidele care au făcut parte din fosta coaliție.

„Am spus în repetate rânduri că situația ideală ar fi să avem din nou aceeași coaliție care a fost sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliției”.

UDMR propune două scenarii de guvernare: Bolojan nu mai poate fi premier. PNL-ul să fie mai flexibil

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat marți că partidul vede mai multe scenarii de guvernare, inclusiv refacerea fostei coaliții sau o formulă minoritară.

UDMR respinge însă participarea la actuala formulă guvernamentală.

„Asta a venit al doilea motiv pentru care nu votăm acest guvern. Nu facem parte din acest guvern. Al doilea motiv este că totuși revenim la poziția noastră anterioară. Noi am spus în repetate rânduri că situația ideală ar fi să avem din nou aceași coaliție care a fost. Sau un guvern minoritar din unele partide din fosta coaliției”.

El a adăugat că UDMR așteaptă o flexibilizare a pozițiilor politice.

„Noi credem, stați un pic, noi am crezut și după ce domnul Tomac a renunțat la mandat, că totuși se pot ivi anumite condiții periodice să avem o flexibilizare a pozițiilor foarte rigide care au existat”.

Csoma Botond a insistat că UDMR funcționează pe bază de disciplină internă, dar că există și dezbateri în interiorul partidului. „Nu cred, totuși cred că suntem o organizație politică disciplinată și dacă avem o decizie în partid, atunci toți ar trebui să adopte aceeași poziție”.

În privința variantelor de premier, liderul UDMR a sugerat că actualele blocaje politice ar putea fi depășite prin schimbarea propunerilor.

„Ilie Bolojan nu mai poate fi premier și atunci o flexibilizare ar însemna ca și PNL-ul să devină pe această natură un pic, să fie mai flexibil și să vedem dacă putem avea un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR și eventual sprijinit și de PSD sau refacem vechea coaliție”.

Mediafax