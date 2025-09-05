La Ulmi, județul Giurgiu, PUSL ascultă vocea oamenilor: cetățenii acuză comportamentul abuziv al primarului aflat la al patrulea mandat

La întâlnire au participat Toni Greblă, secretar general PUSL, Lavinia Șandru, purtător de cuvânt PUSL, Liliana Ciobanu, președinta organizației județene PUSL Giurgiu, Sorin Mișca, consilier local, respectiv Marius Duca, viceprimarul comunei Ulmi.

Comunitatea a reclamat stagnarea proiectelor, lipsa consultării cetățenilor și, mai ales, comportamentul arogant și agresiv al primarului în funcție.

„Ne simțim tratați ca niște oameni de mâna a doua. Dacă îndrăznim să punem o întrebare, primarul ne vorbește de sus sau ne jignește. E un abuz de putere tăcut, dar prezent în fiecare zi”, a spus Mariana D., 62 de ani, din satul Poenari.

„Suntem în 2025 și încă ne spălăm cu apă din fântână. S-a tot promis, dar n-a venit nimic. Când l-am întrebat ce se întâmplă cu proiectele, mi-a zis că ‘nu e treaba mea’. Păi a cui e, dacă nu a noastră?”, a declarat Ion M., 48 de ani, din Icoana.

Toni Greblă, secretarul general al PUSL, a subliniat: „Administrația locală nu este un privilegiu personal, ci o responsabilitate față de oameni. Nu putem accepta ca cetățenii să fie tratați cu dispreț în propria lor comună. PUSL vine cu o alternativă – una care pune omul în centru.”

„Este revoltător ca un ales local să se comporte ca un stăpân, nu ca un reprezentant al comunității care l-a votat. Cetățenii nu mai tolerează atitudinea dictatorială și agresivă. Au nevoie de respect, comunicare și soluții”, a declarat Lavinia Șandru.

„Avem cetățeni care ne spun că nu îndrăznesc să pună întrebări în ședințe publice de frică. Asta nu mai e administrație democratică, e o formă de intimidare”, a spus Sorin Mișca, consilier local.

„De ani de zile, lucrurile bat pasul pe loc. Cerem respect, colaborare și implicare. O administrație locală nu e o feudă personală”, a adăugat viceprimarul comunei Ulmi, Marius Duca.

„Oamenii s-au săturat de mandate prelungite și promisiuni neacoperite. PUSL va susține lideri locali implicați, care respectă cetățenii și care știu să construiască împreună cu ei, nu împotriva lor”, a punctat Liliana Ciobanu, lider PUSL Giurgiu.

PUSL continuă să fie prezent în teritoriu și să asculte problemele reale ale cetățenilor. Comuna Ulmi merită mai mult decât o administrație ruptă de realitate.



