Jurnalul.ro Ştiri Politică Un tânăr din doi nu are loc de muncă. PUSL propune soluții pentru deblocarea accesului la primul job

de Redacția Jurnalul    |    16 Mar 2026   •   14:58
Sursa foto: FB Lavinia Șandru

Situația tinerilor pe piața muncii din România devine tot mai îngrijorătoare. Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP, aproape jumătate dintre românii cu vârsta sub 35 de ani nu au în prezent un loc de muncă, un procent care indică o problemă structurală serioasă și riscuri pe termen lung pentru economia țării.

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) atrage atenția că unul dintre principalele obstacole cu care se confruntă tinerii este paradoxul experienței: angajatorii cer experiență pentru joburile de început, însă fără o primă șansă aceasta nu poate fi dobândită.

Pentru a reduce acest blocaj, PUSL propune implementarea unui program de sprijin pentru primul loc de muncă, prin care statul să subvenționeze o parte din salariul tinerilor angajați pentru o perioadă limitată. Măsura ar încuraja companiile să ofere oportunități candidaților aflați la început de drum profesional.

În același timp, partidul susține acordarea unor facilități fiscale pentru companiile care angajează tineri, precum și dezvoltarea unor programe de ucenicie și formare profesională care să permită acumularea de experiență practică direct în mediul de lucru.

„Astfel de politici ale statului ar putea contribui la reducerea decalajului dintre cerințele angajatorilor și nivelul de pregătire al tinerilor, sprijinind în același timp creșterea ocupării și consolidarea bazei de contribuabili pe termen lung”, a declarat Lavinia Șandru, președintele Biroului Central de Comunicare și Strategie al PUSL.

Reprezentanții PUSL consideră că fără măsuri rapide și coerente, România riscă să piardă o generație întreagă de tineri care ar putea contribui decisiv la dezvoltarea economică a țării.

