Jurnalul.ro Ştiri Politică USR acuză PSD că face jocurile AUR pe banii românilor

de Redacția Jurnalul    |    18 Mar 2026   •   21:15
USR denunță „alianța toxică" PSD-AUR pe buget

USR cere Partidului Social Democrat să înceteze "să saboteze" bugetul încercând să îşi facă "imagine publică" cu amendamente pentru care nu există fonduri.

Dezbaterile pe buget nu pot rămâne blocate cât timp PSD "se târguieşte" cu AUR, se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de USR.

"PSD ştie că România nu mai are bani în plus, dar se joacă cu AUR de-a bugetul ţării. USR cere partidelor să se întoarcă în Comisiile de buget şi să voteze bugetul cât mai repede în forma trimisă de Guvern. PSD trebuie să înceteze să saboteze bugetul încercând să îşi facă imagine publică cu amendamente pentru care nu există fonduri. Dezbaterile pe buget nu pot rămâne blocate cât timp PSD se târguieşte cu AUR ca să treacă diverse amendamente", precizează USR.

AGERPRES

