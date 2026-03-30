Război total USR-PSD: Grindeanu, acuzat că vrea să provoace o criză politică

Război total USR-PSD: Grindeanu, acuzat că vrea să provoace o criză politică

de Redacția Jurnalul    |    30 Mar 2026   •   20:15
Război total USR-PSD: Grindeanu, acuzat că vrea să provoace o criză politică
Sursa foto: Senatorul USR, Ștefan Pălărie îl ironizează pe Grindeanu pentru scenariile de retragere din Guvern

Senatorii USR susțin că „Grindeanu continuă să bată țara încercând să dea jos acest Guvern” și acuză PSD-ul că „depune mult mai multă energie într-un spectacol” decât în reforme.

Senatorul USR Ștefan Pălărie acuză, luni, în cadrul unei conferințe de presă, că PSD-ul că prioritizează imaginea în locul reformelor: „Dacă PSD și-ar depune la fel de multă energie în reformele statului, reforma administrativ-teritorială, coborârea numărului de parlamentari la 300, alegeri în două tururi, țara asta s-ar transforma”.

Pălărie a criticat modul în care PSD organizează evenimente publice și consultări care, potrivit lui, nu răspund nevoilor reale ale României. „PSD depune mult mai multă energie într-un spectacol, într-o caravană, în consultări publice, în consultări pe Facebook, chestiuni care nu au legătură cu nevoile României astăzi”.

Legat de blocarea inițiativei USR pentru eliminarea pensiilor speciale, senatorul USR, Sorin Șipoș, a declarat: „Cu trei zile înainte de a trece inițiativa USR pentru eliminarea pensiilor speciale în Camera Deputaților, a fost trimisă de către președintele Comisiei de Muncă această inițiativă către Senat. Într-un mod foarte ciudat, pentru că pe prima pagina avizului Consiliului Legislativ scrie negru pe alb că prima cameră săsizată trebuie să fie Camera Deputaților”.

„De fiecare dată când codul administrativ a fost pus în discuție, noi am avut amendament pentru eliminarea acestor pensii speciale. Ultima dată s-a întâmplat când Victor Ponta a depus o inițiativă pentru aleșii locali, USR a depus amendament, dar dezbaterile s-au oprit. PSD blochează sistematic aceste reforme și ajută privilegiile baronilor locali”, spune Șipoș.

Senatoarea USR, Simona Spătaru, a spus că „dacă Grindeanu continuă să bată țara încercând să dea jos acest Guvern, cred că românii văd cine se ține de treabă și cine nu. Nu e momentul pentru crize politice, nu pentru că nu și-ar dori USR sau PNL, ci pentru că aceasta este realitatea. Acele daruri despre care vorbesc PSD-iștii sunt, probabil, cele care ne-au fost lăsate și le-au lăsat românilor: inflația, bugetul, deficitul. Toate aceste daruri, în ghilimele, au fost lăsate românilor. Cred că acum trebuie să fie vorba despre o clasă politică responsabilă, iar PSD alege dacă face parte din această masă a oamenilor responsabili”.

(sursa: Mediafax)

 

