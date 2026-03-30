Război total USR-PSD: Grindeanu, acuzat că vrea să provoace o criză politică

Senatorul USR Ștefan Pălărie acuză, luni, în cadrul unei conferințe de presă, că PSD-ul că prioritizează imaginea în locul reformelor: „Dacă PSD și-ar depune la fel de multă energie în reformele statului, reforma administrativ-teritorială, coborârea numărului de parlamentari la 300, alegeri în două tururi, țara asta s-ar transforma”.

Pălărie a criticat modul în care PSD organizează evenimente publice și consultări care, potrivit lui, nu răspund nevoilor reale ale României. „PSD depune mult mai multă energie într-un spectacol, într-o caravană, în consultări publice, în consultări pe Facebook, chestiuni care nu au legătură cu nevoile României astăzi”.

Legat de blocarea inițiativei USR pentru eliminarea pensiilor speciale, senatorul USR, Sorin Șipoș, a declarat: „Cu trei zile înainte de a trece inițiativa USR pentru eliminarea pensiilor speciale în Camera Deputaților, a fost trimisă de către președintele Comisiei de Muncă această inițiativă către Senat. Într-un mod foarte ciudat, pentru că pe prima pagina avizului Consiliului Legislativ scrie negru pe alb că prima cameră săsizată trebuie să fie Camera Deputaților”.

„De fiecare dată când codul administrativ a fost pus în discuție, noi am avut amendament pentru eliminarea acestor pensii speciale. Ultima dată s-a întâmplat când Victor Ponta a depus o inițiativă pentru aleșii locali, USR a depus amendament, dar dezbaterile s-au oprit. PSD blochează sistematic aceste reforme și ajută privilegiile baronilor locali”, spune Șipoș.

Senatoarea USR, Simona Spătaru, a spus că „dacă Grindeanu continuă să bată țara încercând să dea jos acest Guvern, cred că românii văd cine se ține de treabă și cine nu. Nu e momentul pentru crize politice, nu pentru că nu și-ar dori USR sau PNL, ci pentru că aceasta este realitatea. Acele daruri despre care vorbesc PSD-iștii sunt, probabil, cele care ne-au fost lăsate și le-au lăsat românilor: inflația, bugetul, deficitul. Toate aceste daruri, în ghilimele, au fost lăsate românilor. Cred că acum trebuie să fie vorba despre o clasă politică responsabilă, iar PSD alege dacă face parte din această masă a oamenilor responsabili”.

