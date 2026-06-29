Tabăra „Bolojan” merge pe mâna Germaniei, blochează România și declanșează război ideologic cu „trumpistul” Nicușor Dan

Promisiunea făcută de liderul PNL, la începutul săptămânii trecute, cu privire la o deblocare a crizei politice, prin acceptarea de către liberali, alături de UDMR, de a vota, cu anumite condiții și după încheierea unui acord politic parlamentar, pentru învestirea unui guvern minoritar monocolor PSD s-a dovedit a fi una neserioasă. La finalul săptămânii, liderii PNL, USR și UDMR s-au răzgândit și au decis să se prezinte în fața președintelui României, Nicușor Dan, cu propria propunere de premier, în persoana eurodeputatului liberal Siegfried Mureșan. Odată făcută această propunere, a devenit clar scenariul de continuare a blocajului politic, întrucât nici PSD, nici gruparea Bolojan nu au suficiente voturi pentru a trece de Parlament și, cel puțin până în acest moment, niciuna dintre părți nu cedează în fața celeilalte. Propunerea de premier în persoana lui Siegfried Mureșan reprezintă, însă, un nou element al „germanizării” luptei politice de la București și o întărire în perspectiva preluării puterii de către forțele dâmbovițene „anti-Trump”.

Mișcările politice pe care „tabăra lui Ilie Bolojan le folosește în bătălia pentru păstrarea guvernării par să respecte o linie apropiată mai mult de Bruxelles decât de Washington, cu centrul de greutate la Berlin. Iar dacă este să analizăm din punct de vedere cronologic aceste mișcări, se poate remarca faptul că, încă din timpul în care Ilie Bolojan a îndeplinit funcția de președinte interimar al României, dar și imediat după ce a preluat, în vara anului trecut, funcția de prim-ministru, acesta s-a înconjurat de colaboratori cu legături în Germania. Dragoș Anastasiu, om de afaceri și politician româno-german a fost, pe rând, consilier prezidențial și, ulterior, vicepremier independent și fără portofoliu, însărcinat cu „reformarea” companiilor de stat. El a fost nevoit să renunțe la mandat, întrucât a fost devoalat episodul din trecutul său referitor la „șpaga de supraviețuire”.

Locul lui Dragoș Anastasiu în Guvernul Bolojan a fost preluat de către ONG-ista Oana Clara Gheorghiu. Aceasta a avut, până la data de 9 octombrie 2025, calitatea de administrator al companiei SC Tramex Transport și Logistică Impex SRL, al cărei acționar majoritar, cu 99% din beneficii și pierderi, este societatea germană Clam GMBH, cu sediul în Munchen.

Primul loc de muncă, în Bundestag

Siegfried Mureșan, propunerea lui Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru, este născut la Hunedoara, dintr-o mamă germană și un tată român. În 2004, el a absolvit Academia de Studii Economice (ASE), după care a urmat un master în economie și știința managementului la Universitatea Humbolt din Berlin. În 2006, Siegfried Mureșan a primit o bursă din partea Parlamentului Germaniei și a făcut parte din programul de strategii internaționale al Bundestagului. Timp de trei ani, el al lucrat ca și consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului german, Gunther Krichbaum. În 2009, s-a multat la Bruxelles, unde a lucrat la Parlamentul European, iar în 2011, a devenit consilier politic al Partidului Popular European. În momentul de față, Siegfried Mureșan este vicepreședinte al PPE.

În 2014, premierul propus de Bolojan a candidat la alegerile europarlamentare din partea Partidului Mișcarea Populară. Într-o postare pe Facebook, de la finalul săptămânii trecute, fosta șefă a PMP, Elena Udrea, sugerează legături interesante ale lui Siegfried Mureșan. Într-o notă ironică, aceasta scrie că „nu e adevărat că, la vremea aceea, eu am optat pentru Siegfried Mureșan pentru că l-ar fi recomandat BND (serviciul secret de informații al Germaniei – n.red) sau LGBTQ, ci pentru că îl recomanda Elena Băsescu. Și pentru că îi finanța campania Gheorghe Ștefan, zis Pinalti. Nu știam, atunci, că din banii de la Microsoft, dar, oricum, nu cred că acest amănunt ar fi contat. Cum nu contează nici acum. Pinalti a făcut pușcărie în acest dosar, deci justiția a funcționat, e ok treaba azi”.

Nu putem încheia „coincidența germană”, fără a aminti că principalul colaborator al acestei alianțe politice „de dreapta” al lui Ilie Bolojan este liderul USR, Dominic Fritz, la rândul lui cetățean german, din Lorrach, fost membru al Partidului Alianța 90 – Verzii și fost consilier politic al ex-președintelui Germaniei Horst Kohler, până în anul 2019.

SAFE, adjudecat de Rheinmetall

Lucrurile merg și mai departe cu această afinitate germană, când este vorba despre acțiunile concrete ale lui Ilie Bolojan și ale grupării sale la Palatul Victoria. Una dintre aceste acțiuni au legătură cu programul SAFE. Prim acest program SAFE, România a distribuit aproximativ 70% din fondurile împrumutate (5,7 miliarde de euro) către concernul german Rheinmetall.

La data de 29 mai 2026, Ministerul Apărării Naționale a încheiat cu acest concern trei contracte, în valoare de 4,9 miliarde de euro, fără licitație. Primul, în valoare de 544.439.500 de euro, vizează achiziția a 401.760 de proiectile de calibrul 35 milimetru (C + RAM + Oerlihen + Skyranger, inclusiv AHEAD), parafat cu Rheinmetall Wafe Munitions GMBH Germania.

Al doilea contract se referă la achiziția a două sisteme portabile de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acțiune BSR – CUAS – Skyranger 37 și a șapte sisteme artileristice de apărare aeriană. Contractul a fost adjudecat de către Rheinmetall Italia SPA, pentru 1.188.159.500 de euro.

Cel de-al treilea contract se referă la construirea a 232-239 de mașini de luptă de infanterie pe șenile, încheiat cu Rheinmetall Automecanica SRL Mediaș, deținută de către Rheinmetall Landsysteme GMBH Germania, pentru 3.146.986.616,76 euro.

Varianta berlineză, agreată pentru Portofelul Digital European din România

Un alt element care conduce în aceeași direcție constă în faptul că, la data de 13 mai 2-025, deși conducea un guvern demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan a constituit o Comisie care să se ocupe de portofelul digital european, la conducerea căreia a propulsat-o pe Oana Gheorghiu.

Comisia se ocupă cu coordonarea demersurilor necesare aplicării cadrului instituțional, legal și tehnic în vederea dezvoltării și implementării ecosistemului național aferent portofelului european pentru identitatea digitală (RO-EUDIW).

La finalul săptămânii trecute, Guvernul Bolojan a anunțat, oficial, că „România va adopta și utiliza soluția germană pentru Portofelul European de Identitate Digitală, în urma unei evaluări riguroase a soluțiilor EURO Wallet aflate în diferite stadii de implementare în alte state membre, precum și a stagiilor de dezvoltare pe termen lung a ecosistemelor. (…) Soluția germană este dezvoltată în sistem open-source, ceea ce permite României să beneficieze în mod gratuit de toate resursele necesare – cod sursă, scheme de certificare și component tehnice. (…) În acest fel, România realizează economii bugetare semnificative, evitând costurile dezvoltării de la zero a unei infrastructuri complexe și se înscrie, totodată, într-un demers de solidaritate europeană, în care statele membre construiesc împreună, pe baze comune, viitorul identității digitale la nivelul Uniunii”.

Mădălin Borș, deputat PSD, atrage, însă, atenția asupra faptului că „Guvernul a anunțat că România va folosi soluția germană pentru Portofelul European de Identitate Digitală, un proiect uriaș, cu bugete consistente, care va permite stocarea electronică de documente (permis de conducere, diplome, card de sănătate etc.) și va fi interoperabil la nivelul UE. Este vorba de bani mulți, de suveranitatea digitală și de contracte semnificative. Deciziile trebuie luate cu maximă transparență, exclusiv în interesul României, nu al grupurilor de interese sau al agendei externe. Acești bani nu sunt jucăria USR, PNL și a rețelelor sociale. Orice influență străină asupra implementării unor astfel de proiecte strategice trebuie urmărită cu atenție”.

La rândul său, senatorul social-democrat Daniel Zamfir arată că vorbim despre „încă un megatun”. „Înțelegeți acum de ce mitomanul Bolojan blochează orice soluție de formare a Guvernului? A semnat un megacontract – Portofelul Digital – cu o firmă germană. Ilie, nu mai încerca să prostești lumea cu așa-zisele principii ale tale! Faci orice să rămâi la comanda Guvernului ca să poți livra ce ți se cere! Ești un instrument jalnic și cinic și vei ieși rapid și urât din istorie, mincinosule!”.

Soluția „de dreapta”, populată cu personaje anti-Donald Trump

Alinierea germană a viziunii politice a taberei lui Ilie Bolojan vine, la pachet, cu poziții antiamericane și anti-Donald Trump, ba chiar și cu acțiuni concrete în acest sens. Asta, în timp ce, de la nivelul președintelui României, Nicușor Dan, se încearcă păstrarea și întărirea relațiilor dintre România și SUA.

Mai exact, în calitate de ministru interimar al Energiei, Ilie Bolojan a oprit proiectul reactoarelor nucleare modulare mici (SMR) de la Doicești. Acest proiect a fost agreat cu SUA, atât cu administrația Biden, cât și cu Administrația Trump și ar fi trebuit să se regăsească la masa președintelui României pentru o eventuală întâlnire oficială cu omologul american.

Ilie Bolojan s-a înconjurat cu o echipă predilectă în atacuri la adresa actualei administrații americane. Reamintim că, la data de 28 februarie 2025, Ioana Ene Dogioiu, actuala purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, a publicat o postare, pe contul personal de Facebook, în care a făcut referiri mai mult decât nediplomatice la adresa președintelui SUA, Donald Trump, și a vicepreședintelui american, JD Vance, după cearta pe care aceștia au avut-o, în Biroul Oval, cu liderul ucrainean, Volodimir Zelenski. „Doi cimpanzei, doi golani s-au pus cu parul pe un om în nevoie ca să-l tâlhărească și umilească. Asta a ajuns conducerea Americii. Dezgustător!”, scria Ioana Ene Dogioiu în respectiva postare.

Doi miniștri USR și Oana Gheorghiu, aceleași viziuni

De asemenea, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, de la USR, a publicat, în luna februarie a anului trecut, pe rețeaua X, o postare în care atacă administrația Trump. „Ca est-european, pot spune cu siguranță că Zelenski nu va ceda în fața tacticilor de intimidare și lipsite de respect ale lui Trump și Vance”.

De asemenea, Diana Buzoianu, actuala ministră USR a Mediului, a postat, la 7 februarie 2025, pe contul său de socializare: „Cam cât de revoltătoare e implicarea lui Elon Musk în alegerile din țările din Europa. (…) Ce mi-e influențarea alegerilor de Putin, ce mi-e influențarea alegerilor de oligarhii din SUA?”.

Pe 28 februarie 2025, pe fondul întâlnirii mai puțin obișnuite de la Casa Albă dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele SUA, Donald Trump, Oana Gheorghiu, vicepremiera lui Ilie Bolojan, a scris, pe contul ei de Facebook, o postare mai mult decât jignitoare la adresa liderului american. „Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani (se referă la președintele SUA, Donald Trump, și la vicepreședintele SUA, J.D. Vance – n.red.), ajunși la Casa Albă, tratează un om”.

Iar lucrurile nu s-au oprit aici. A doua zi, pe 1 martie 2025, Oana Gheorghiu a simțit nevoia să revină, cu o nouă postare, redactată în limba engleză: „America is a great country, temporarily led by small people (America este o țară măreață, condusă temporar de oameni mici – n.red)”.

Siegfried Mureșan îl ataca pe Trump încă din 2023

Ei bine, nici premierul propus de Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor nu s-a lăsat mai prejos. La data de 4 aprilie 2023, Siegfried Mureșan posta, pe pagina sa de Facebook, o fotografie cu o clădire, la care a adăugat că „de aici va pleca Donald Trump, peste o oră, pentru a se preda procurorilor americani. Am trecut prin fața locuinței lui din New York. În afara câtorva camere de televiziune, oamenii din New York nu sunt interesați de subiect. Oamenii din New York cred că justiția trebuie să își facă treaba în cazul oricărui presupus infractor, chiar și a unui fost președinte American. Așa e firesc”.

Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, susține că o eventuală numire a lui Siegfried Mureșan la șefia Guvernului ar putea periclita relația României cu SUA. Acesta a declarat, într-o emisiune televizată, că „atunci când cineva ca domnul Siegfried Mureșan devine premier al României, asta înseamnă aproape o suspendare a parteneriatului nostru cu SUA. Siegfried Mureșan este un om care s-a distins în Parlamentul European prin violente și repetate declarații anti-Trump. Când era ce era, nu cred că l-a băgat nimeni în seamă din SUA. Dar când devii premierul României, toate aceste lucruri spun ceva. Pe domnul Bolojan nu-l interesează asta. Gruparea Haștag, în general, este antitrumpistă și antiamericană. Pentru interesele statului român, Nicușor Dan pare conștient de acest lucru”.

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