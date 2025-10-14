Vasilescu, după ce Bolojan a amenințat primarii care au restanțe: E inadmisibil

După ce Ilie Bolojan a spus că va face publică primăriilor care au înregistrat restanțe la plată și că neachitarea acestor restanțe sau reținerile la sursă duc la o răspundere directă a primasrilor, chiar penală, Olguța Vasilescu, primar PSD al Craiovei, spune, marți seara, la Antena 3 CNN, că „e inadmisibilă o astfel de declarație, mai ales în gura unui prim-ministru, fost primar. Nici nu știu, între colegii mei, eu am discutat, vă dați seama, după ce a apărut această declarație, cu foarte mulți dintre ei, niciunul nu are restanțe la plata CAS sau CASS”.

Vasilescu a mai spus că „dacă legea este obligatorie pentru noi, primarii, trebuie să fie obligatorie și pentru guvernul”

„Guvernul ar trebui ca să treacă toate ordonanțele și toate ordinele de ministru prin dezbaterea publică. Și n-o face. Și așa ne-am trezit în situația în care avem ordin de ministru care ne obligă ca pentru fiecare filă bugetară să mai facem încă un referat. Am făcut un calcul... vă dați seama, într-o primărie, cum este Craiova, sunt mii de achiziții. Mii. Pentru fiecare trebuie făcut un referat. Pe hârtie. Nimeni (nu le citește - n.r.). Pentru că ele rămân la noi. Ar trebui să le citească ANAF-ul, dar nu se depozitează la ANAF, se depozitează tot în primărie. Când poate veni ANAF-ul cândva”, afirmă Vasilescu.

Primarul se declară stupefiat pentru că „în epoca digitalizării, în epoca în care trimitem sateliți pe lună, noi, în continuare, ar trebui să mai angajăm niște oameni care să facă aceste lucruri”, potrivit ordinului semnat de ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

(sursa: Mediafax)