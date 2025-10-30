Oana Gheorghiu: Nu cred că domnul Grindeanu are ceva de împărțit cu mine

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat la Digi 24 că nu își dorește o dispută cu Sorin Grindeanu și nici cu altcineva.

„Eu nu cred că domnul Grindeanu are ceva de împărțit cu mine. Cred că pur și simplu este o luptă politică în care nu vreau să mă implic sincer. Sunt aici în această poziție numită de premierul României, pentru că am simțit că e nevoie de mine și am acceptat lucrul ăsta”, a spus Oana Gheorghiu.

Noul vicepremier a mai spus că postul său este o poziție independentă, o poziție apolitică, așa că nu vrea deloc să intre în dispută nici cu Sorin Grindeanu și cu nici alt membru al niciunui alt partid.

„Eu îmi doresc foarte mult să colaborez cu toată lumea și știu că putem să facem lucruri bune pentru țara asta doar împreună. Dacă domnul Grindeanu și toți membrii din guvern își doresc la fel de mult ca mine, ca țara asta să meargă bine, sunt convinsă că putem să lucrăm împreună și să facem proiecte bune”, a declarat Oana Gheorghiu.

(sursa: Mediafax)