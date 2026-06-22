De ce solicită un senator retragerea mandatului premierului desemnat Adrian Veștea

Victoria Stoiciu cere revocarea lui Adrian Veștea: apel public către Nicușor Dan în plină criză politică

Fosta senatoare social-democrată Victoria Stoiciu a lansat un apel public către președintele României Nicușor Dan, solicitându-i să revoce mandatul de premier desemnat al lui Adrian Veștea. Demersul vine după ce Veștea a anunțat că intenționează să se întâlnească cu liderul AUR, George Simion, înainte de votul de învestitură din Parlament.

Situația a reaprins dezbaterile privind limitele negocierilor politice și implicarea formațiunilor considerate controversate în procesul de formare a Executivului.

Critici dure la adresa dialogului cu AUR

Victoria Stoiciu a condamnat ferm ideea unor discuții politice cu AUR, considerând că astfel de demersuri ar putea contribui la „normalizarea extremismului” în România. În mesajul său public, aceasta a subliniat că există alternative de guvernare care ar exclude complet susținerea formațiunii conduse de George Simion.

Ea a prezentat două scenarii politice posibile, menționând variante de guvern minoritar sau formule de coaliție fără participarea AUR, argumentând că acestea ar putea asigura stabilitatea executivului fără compromisuri ideologice majore.

Apel direct către președintele României

Într-o intervenție cu ton ferm, Stoiciu a cerut direct implicarea președintelui Nicușor Dan pentru a opri evoluția actuală a negocierilor politice.

„Negocierea cu AUR este inacceptabilă! Un nou pas spre normalizarea extremismului. Nu suntem lipsiți de soluții - există pe masă varianta unui guvern minoritar PSD sau PNL-UDMR-USR susținut de PNL-UDMR-USR in primul caz sau PSD intr-al doilea”

În același mesaj, fostul senator a mers mai departe, solicitând revocarea mandatului premierului desemnat:

„Președintele Nicușor Dan poate și trebuie să repare de urgență această situație, revocând mandatul premierului desemnat. Domnule președinte, actionati de urgență, democrația românească, atât cât a mai rămas din ea, trebuie salvată fie și pe ultima sută de metri!”



Mediafax