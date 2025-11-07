Viktor Orban, moment poetic la Washington: „Intrăm în epoca de aur a relațiilor ungaro-americane”

Scopul precizat al vizitei: discuții pe tema, arzătoare, pentru Ungaria, a energiei și securității energetice și a războiului din Ucraina, precum și rolul Ungariei în relația SUA – Rusia.

„Intrăm în epoca de aur a relațiilor ungaro-americane”, a spus Viktor Orban pentru Radio Kossuth la Washington, adăugând: „Cu cât am purtat mai multe lupte împreună, cu atât alianța respectivă este mai puternică, mai valoroasă, iar alianța americano-ungară de astăzi este așa”.

„Trump a revenit pe scena politicii mondiale ca o tornadă”, a spus Orban la Washington, după care a declarat că totul va fi diferit față de întâlnirea din 2019.

Pe pagina sa de socializare, Viktor Orban scrie cu ușoare accente lirice: „Washington DC, vineri în zori. Doar câteva ore ne mai despart de începutul negocierilor cu președintele Trump. Vom avea despre ce discuta. Relațiile dintre Ungaria și Statele Unite se află la cel mai înalt nivel de la realegerea lui Donald Trump. Fiecare ușă din Washington s-a redeschis pentru Ungaria. Între timp, presa globalistă de stânga încearcă, iar și iar, să dovedească faptul că toate acestea nu sunt posibile. Le scapă esențialul. Îmbunătățirea relațiilor dintre Ungaria și Statele Unite nu depinde de capriciile politicii zilnice.Ea se bazează pe fundații mult mai stabile. De zece ani ni se spune nouă, maghiarilor, că ceea ce facem în privința migrației este greșit. Că a opri migrația e inuman, că a ne proteja granițele e un păcat. Bruxelles-ul ne amendează din nou cu un milion de euro pe zi. Apoi a apărut Donald Trump și a spus că avem dreptate. De ani de zile ni se spune că a susține valorile creștine și familiile tradiționale este demodat și greșit. Apoi a apărut Donald Trump și a spus că avem dreptate. Fără migrație, fără asumare de gen, fără război! Aceasta este fundația care vor face relațiile ungaro-americane mari din nou”.

Ministrul de Externe, Pétér Szijjártó, a repetat și el sintagma „epoca de aur a relațiilor americano-ungare”, într-o postare recentă pe contul său de X.

Atât SUA cât și Uniunea Europeană cer insistent Ungariei să se rupă de gazul rusesc, de care e aproape complet dependentă și să opteze pentru alternative puse la dispoziție de SUA și UE, mai ales că aceste două entități au de gând să impună noi sancțiuni în acest domeniu Rusiei.

Or, Ungaria, dependentă de companiile rusești Rosneft și Lukoil, are de gând să solicite o excepție în ceea ce privește sancțiunile impuse Rusiei. Dacă Ungaria va obține această excepție, acest lucru ar însemna o schimbare a polilor de putere în Europa Centrală și de Sud-Est, care ar avea impact și asupra României, prin consecințe privind securitatea energetică, tranzitul de gaze sau alinierea la politicile Bruxelles-ului.

O temă de discuții de egală importanță este explorarea posibilității, de către Ungaria, a organizării unui summit Rusia – SUA, eventual la Budapesta și rolul țării în acest proces.

Din marea delegație ungară fac parte miniștri, lideri de corporații și cercetători, iar portalul magyarnemzet.hu vorbește titrează măreț: „nu e doar o întâlnire, practic, creăm o zi a Ungariei la Washington”.

Aceasta este prima întâlnire bilaterală dintre cei doi lideri, de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

(sursa: Mediafax)