Nouă fraze pe care oamenii cu adevărat încrezători nu le folosesc niciodată

Matheson a avut un astfel de moment săptămâna trecută la cafenea. Un fost coleg îl întreba cum merge scrisul. Răspunsul său: „Bine, cred. Nimic special, doar încerc să fac să meargă”. În secunda în care aceste cuvinte i-au ieșit din gură, s-a simțit jenat. Făcea ceea ce îiplace, construia ceva semnificativ, și tocmai respinsese totul. O mișcare clasică de nesiguranță. După ani de muncă în mediul corporativ, unde sindromul impostorului era companionul său constant, Matheson a devenit conștient de ticurile verbale care îi diferențiază pe cei cu adevărat încrezători de cei nesiguri, notează Geediting.com.

1. „Probabil mă înșel, dar...”

Această frază este „lovitura preventivă” supremă împotriva potențialelor critici. Practic, vă cereți scuze pentru opinia dvs. înainte ca cineva să o fi auzit. Matheson o folosea constant în ședințe. Petrecea ore pregătind analiza, dar când venea momentul prezentării, începea cu „Probabil mă înșel, dar...” Este o plasă de siguranță. Dacă cineva nu este de acord, deja ai spus că probabil greșești. Oamenii încrezători își exprimă pur și simplu opinia: „Cred că ar trebui să ne schimbăm abordarea”. Punct. Ei știu că dezacordul nu este un atac personal.

2. „Are sens?”

Pare să fie politicoasă, dar când o folosești după fiecare a doua propoziție, dezvăluie ceva mai profund. Nu întrebi cu adevărat dacă explicația ta a fost clară. Ceri confirmarea că nu ești complet incompetent. Nevoia constantă de reasigurare devine epuizantă. Oamenii cu adevărat încrezători au încredere că, dacă ceva nu este clar, ceilalți vor pune întrebări.

3. „Am avut doar noroc”

Reușești prezentarea, câștigi clientul, obții promovarea. Cineva te felicită și tu răspunzi: „Am avut doar noroc”. Nu, nu ai avut. Te-ai pregătit, ai muncit, ai fost prezent. Dar să recunoști asta pare prea îndrăzneț. Există o diferență uriașă între aroganță și recunoașterea realizărilor tale. Oamenii încrezători pot spune „Mulțumesc, am muncit foarte mult pentru asta” fără să transpire.

4. „Îmi pare rău că te deranjez”

Câte e-mailuri ai început cu această frază? De fapt, nu îți pare rău. Ai o întrebare sau o cerere legitimă. Dar să începi cu o scuză pare cumva mai sigur. Oamenii încrezători recunosc că timpul și întrebările lor sunt valabile. Ei pot spune „Ai un moment liber?”, dar nu își cer scuze pentru că au nevoie de ceva rezonabil.

5. „Nu sunt expert, dar...”

Dacă nimeni nu te-a întrebat în mod specific dacă ești expert, această precizare nu este necesară. Este un alt mecanism de apărare preventiv. Majoritatea oamenilor cu adevărat încrezători recunosc deschis când ceva nu ține de domeniul lor de expertiză, dar numai când este cu adevărat relevant. Nu se folosesc de asta ca de un scut.

6. „S-ar putea să fie o întrebare stupidă, dar...”

Nu există aproape niciodată întrebări stupide, iar chiar dacă ar exista, anunțarea lor în prealabil nu ajută. Persoanele încrezătoare pur și simplu adresează întrebarea. Dacă se dovedește că toți ceilalți știu deja răspunsul, nu au nicio problemă să spună „Mulțumesc pentru clarificare” și să treacă mai departe.

7. „S-ar putea să fiu complet pe lângă subiect”

O altă variantă a „Probabil mă înșel”, dar cumva și mai puțin încrezătoare. Persoanele încrezătoare pot spune „Eu văd lucrurile altfel” fără a-și submina mai întâi propria perspectivă.

8. „Orice crezi tu că e mai bine”

Uneori, aceasta este flexibilitate autentică. Adesea, este teama de a avea o opinie. Oamenii încrezători au preferințe și le exprimă. „Cred că X ar funcționa bine, dar sunt deschis la alte abordări” are un impact diferit față de a accepta imediat.

9. „Știu că sună ciudat, dar...”

De ce să anunți că ideea ta este ciudată? Lasă-i pe alții să decidă asta singuri. Această frază este frecventă atunci când se împărtășesc idei creative sau soluții neconvenționale. Este o măsură preventivă împotriva unei posibile judecăți. Oamenii încrezători își prezintă ideile fără comentarii editoriale. Ei știu că diferit nu înseamnă automat rău.

Conștientizarea este primul pas

Recunoașterea acestor fraze în propriul discurs poate fi umilitoare, dar și eliberatoare. Fiecare reprezintă un mic mod în care te micșorezi pentru a te simți mai în siguranță. Nu este vorba despre a deveni arogant. Este vorba despre a acorda propriilor gânduri respectul pe care îl merită.

(sursa: Mediafax)