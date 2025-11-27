Achiziții record: România cumpără din Franța armament în valoare de peste 625 de milioane de euro

Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză au încheiat contractul privind achiziţia de sisteme de rachete antiaeriene portabile MANPAD MISTRAL, cu bătaie apropiată sau rază foarte scurtă de acţiune. Preţul contractului se ridică la 625.591.000 euro, fără TVA.

Achiziția include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL și 934 de rachete MISTRAL, precum și servicii de instruire, muniții de antrenament, documentații, un simulator și suport logistic, fiind realizată în cadrul inițiativei "European Joint Acquisition of Mistral System", coordonată de Franța.​

Beneficiarii programului sunt cele trei categorii de forțe ale Armatei României și Forțele pentru Operații Speciale.

Ce sunt Rachetele Mistral

Rachetele Mistral 3 sunt ghidate prin infraroșu, pot fi folosite ziua și noaptea, au o rază de acțiune de 6,5 km, transportă explozibil de 3 kg și au o rată de succes demonstrată pe câmpul de luptă de 96%, fiind eficiente împotriva avioanelor, elicopterelor și dronelor.​ Rachetele au o durată de viaţă, fără mentenanţă, de 20 de ani.

Această achiziție face parte din Planul de investiții pentru industria europeană de apărare SAFE și a fost aprobată de Parlamentul României din iunie 2022, potrivit observatornews.ro.