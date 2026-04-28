Un animal dispărut de două secole reapare în pădurile din România

Patru elani (Alces alces) au fost aduși din Germania, Franța și Elveția, marcând prima reintroducere a speciei după două secole de absență. Un alt animal deja prezent în rezervația naturală este zimbrul.

„Reparație morală” față de natură

Inițiativa, parte a proiectului „Ținutul Zimbrului: conservare, educație și turism în Parcul Natural Vânători Neamț”, finanțat de OMV Petrom prin programul „Verde pentru viitor”, și implică Romsilva, AER, ACDB și Asociația Mioritics.

Animalele se află timp de o lună în carantină strictă, monitorizate exclusiv de personalul parcului. După aclimatizare, publicul le va putea admira de la distanță.

„Aducerea elanilor e un act de reparație morală față de natură, începutul unui proces gradual, construit pe baze științifice și cu o viziune pe termen lung privind prezența speciei în libertate. Alături de reintroducerea zimbrului, acest nou început, privind elanul, poate consolida statutul Parcului ca reper pentru conservarea naturii în România, un model de bune practici în care conservarea speciilor vulnerabile merge mână în mână cu educația tinerei generații și dezvoltarea comunităților locale”, explică Sebastian Cătănoiu, directorul parcului.

Elanul, supranumit „plotun” în izvoare vechi și menționat de Dimitrie Cantemir, a fost vânat intens până în secolul al XIX-la.

„Inginer de ecosistem”

Elanul e considerat „inginer de ecosistem” deoarece prezența sa e vitală pentru mediu. E cel mai mare reprezentant al cervidelor, consumă cantități semnificative de vegetație arbustivă și, astfel, contribuie la menținerea echilibrului zonelor umede și al poienilor. De asemenea, prin obiceiurile sale de hrănire, creează microhabitate pentru specii de plante, păsări, insecte și mamifere mici.

Totodată, elanul e un indicator al sănătății mediului, deoarece are nevoie de habitate vaste și nepoluate.

Cel mai mare cerb european, elanul are 2 m înălțime, masculii ajungând la peste 500 kg, și modelează habitatele deoarece consumă mulți arbuști, constribuind astfel la regenerarea zonelor umede și poienilor. Totodată, creează microhabitate pentrur alte specii de plante, insecte, păsări și mamifere mici, potrivit a1.ro.