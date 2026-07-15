Aplicațiile de dating, în declin. Șapte din zece tineri practică sexting

Potrivit studiului, doar 12,6% dintre tineri mai folosesc aplicații de dating, în timp ce 72,5% spun că au avut cel puțin o experiență de sexting, respectiv schimb de mesaje, fotografii sau videoclipuri cu conotație sexuală prin rețele sociale și aplicații de mesagerie.

Comparativ cu un studiu realizat în 2018, numărul tinerilor care afirmă că au trimis mesaje cu tentă sexuală a crescut de aproape patru ori, de la 17,1% la 64,1%. Totodată, 65,3% dintre respondenți spun că au primit astfel de mesaje.

Mai mult de jumătate dintre participanți au declarat că au trimis fotografii intime (53%) sau au primit astfel de imagini (56,7%), iar aproape trei din zece (29,2%) au transmis videoclipuri cu conținut sexual.

Specialiștii avertizează că fenomenul vine la pachet cu riscuri importante. Aproape unul din zece tineri (9,7%) afirmă că a fost amenințat cu publicarea sau distribuirea fotografiilor ori mesajelor intime.

„Rețelele sociale au devenit noul spațiu în care se construiesc relațiile. Sextingul a ajuns să ia locul aplicațiilor de dating în primele etape ale interacțiunii dintre tineri”, a declarat psihologul Mihai Copăceanu, consultant al platformei Planifică Neprevăzutul.

Studiul relevă și un consum ridicat de conținut pornografic. Aproape șapte din zece tineri spun că urmăresc materiale pornografice, 15,6% o fac săptămânal, iar 2,2% zilnic.

Potrivit psihologului, pornografia a devenit pentru mulți adolescenți o sursă de informare despre relații și sexualitate, în lipsa unei educații sexuale adecvate. El avertizează că expunerea repetată poate crea așteptări nerealiste despre relații, consimțământ și comportamentul sexual.

Cercetarea a fost realizată în perioada mai-iunie 2026 pe un eșantion de 404 tineri cu vârste între 12 și 26 de ani și a fost comandată de platforma Planifică Neprevăzutul.

(sursa: Mediafax)