Europa se umple de fake Ozempic, prin vânzări online

Autoritatea de reglementare în domeniul medicamentelor din Uniunea Europeană avertizează că a identificat o „creștere accentuată” a medicamentelor ilegale comercializate în mediul online și vândute ca agoniști ai receptorilor GLP-1, inclusiv faimoasa semaglutidă. Aceste produse contrafăcute pun pacienţii în pericol major deoarece pot conține cu totul alte substanțe, subliniază Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), care explică și care sunt semnele de avertizare că un astfel de medicament ar putea fi ilegal.

Fenomenul medicamentelor falsificate este în creștere, la nivel global, din ce în ce mai multe compuși farmaceutici fiind contrafăcuți și vânduți pe internet, în special medicamente scumpe, cum ar fi cele anticancer, și medicamente aflate la mare căutare, cum ar fi antiviralele sau noua generație de tratamente pentru diabet și obezitate, cunoscute ca agoniști ai receptorilor GLP-1.

După ce, la începutul acestui an, un studiu al Universității Yale releva că piața de peste Ocean este inundată de versiuni compuse ale unor populare medicamente de slăbit, comercializate pe internet și neaprobate de FDA, agenția guvernamentală a Statelor Unite din domeniul medical, acum și autoritățile Uniunii Europene transmit un avertisment similar.

Medicamentele contrafăcute, o amenințare tot mai mare în UE

Agenția Europeană pentru Medicamente atrage atenția că, în ultimele luni, s-a înregistrat o creștere vertiginoasă a produselor farmaceutice contrafăcute, în special a popularelor medicamente pentru slăbit din familia extinsă a Ozempic.

„EMA și șefii agențiilor pentru medicamente (HMA) avertizează publicul cu privire la amenințarea tot mai mare reprezentată de medicamentele ilegale promovate și vândute online în întreaga Uniune Europeană (UE).

În ultimele luni s-a înregistrat o creștere accentuată a numărului de medicamente ilegale comercializate ca agoniști ai receptorilor GLP-1, cum ar fi semaglutida, liraglutida și tirzepatida, pentru pierderea în greutate și diabet. Aceste produse, cel mai frecvent vândute prin intermediul unor site-uri web frauduloase și promovate pe rețelele de socializare, nu sunt autorizate și nu îndeplinesc standardele necesare de calitate, siguranță și eficacitate”, a transmis, miercuri, EMA, precizând, totodată, că astfel de produse ilegale „prezintă un risc grav pentru sănătatea publică” pentru că este foarte posibil să nu conțină deloc substanța activă pretinsă, ba mai mult, pot conține niveluri toxice ale altor substanțe.

Prin urmare, persoanele care utilizează astfel de produse nu au doar un risc foarte ridicat de eșec terapeutic, ci se pot trezi cu probleme de sănătate neașteptate și foarte grave, precum și cu interacțiuni periculoase ale substanțelor necunoscute din produsele comandate de pe internet cu alte medicamente.

Medicamentele originale, cunoscute de cei mai mulți oameni după denumirile comerciale – precum: Ozempic, Wegovy, Saxenda sau Mounjaro - sunt disponibile prin intermediul serviciilor medicale și pe bază de rețetă, în timp ce versiunile contrafăcute „nu sunt autorizate și nu îndeplinesc standardele necesare de calitate, siguranță și eficacitate”, a arătat agenția UE.

Promovate, de obicei, pe Facebook

Autoritățile europene „au identificat sute de profiluri de Facebook false, reclame și anunțuri de comerț electronic” care promovează medicamentele contrafăcute, multe dintre aceste site-uri fiind găzduite în afara UE.

Specialiștii EMA precizează că aceste site-uri frauduloase și reclamele lor de pe rețelele sociale induc adesea în eroare clienții prin utilizarea de logo-uri oficiale și mențiuni false, precum precizarea explicită a faptului că sunt autorizate sau au susținere din partea autorităților.

Potrivit agenției europene, agoniştii receptorilor GLP-1 sunt medicamente eliberate pe bază de prescripţie, fiind destinate unor afecţiuni grave, precum diabetul şi obezitatea, şi trebuie administrate doar sub supraveghere medicală.

Iar în statele membre UE nu este permisă vânzarea online a medicamentelor care se eliberează doar pe bază de reţetă.

Prin urmare, EMA recomandă pacienţilor care consideră că ar putea avea beneficia în urma administrării acestor tratamente să consulte un medic şi să nu cumpere medicamente de pe internet sau din surse neautorizate.

„Medicamentele ilegale sunt promovate online în întreaga UE pe site-uri frauduloase și pe rețelele de socializare, adesea folosind afirmații false și recomandări false. (…) Dacă vi se oferă un medicament online, în special unul care pretinde a fi aprobat de o autoritate națională, consultați surse oficiale precum EMA sau autoritatea națională competentă”, recomandă specialiștii agenției europene, subliniind că autoritățile naționale nu aprobă și nu promovează produse sau mărci specifice, orice afirmație care sugerează contrariul fiind falsă.

Farmaciile legitime ar trebui să afișeze un logo comun în UE

Pentru a ajuta publicul larg să identifice comercianții online de medicamente autorizați, UE a introdus printr-un regulament aprobat încă de acum un deceniu un logo comun care ar trebui să apară pe site-urile web ale tuturor farmaciilor și comercianților online înregistrați. Dacă dau click pe acest logo, potențialii cumpărători sunt direcționați către un registru național al comercianților autorizați.

Dacă un site nu are acest logo (care cuprinde și drapelul național) sau nu este listat într-un registru național, site-ul respectiv este fraudulos și funcționează ilegal, au avertizat oficialii europeni.

Din păcate, România este una dintre cele trei țări ale blocului comunitar care nu au implementat, încă, acest logo comun, astfel că pacienților români le este mai dificil să verifice legalitatea comercianților online de produse farmaceutice. În aceeași situație se mai află doar Grecia și Luxemburg.

Semne că ar putea fi fake

Printre semnele de avertizare că un medicament ar putea fi ilegal, se regăsesc și:

promovarea ca fiind „aprobat” de o autoritate naţională sau prezintă sigle oficiale ale autorităților naționale (spre exemplu, Ministerul Sănătății sau ANMDM) sau ale EMA;

este vândut doar prin site-uri neoficiale sau pe platformele de socializare;

se pretinde, de multe ori, că produsul respectiv este mai eficient decât tratamentele autorizate, fără a arăta dovezi ştiinţifice care să susțină aceste afirmaţii;

nu este disponibil în farmacii autorizate.

