Birocrația digitală: Adresa lipsește de pe Cartea Electronică de Identitate

Peste 900.000 de români benficiază până acum de Cartea Electronică de Identitate (CEI) însă adresa de domiciliu nu poate fi citită de multe instituții publice și private, care nu dispun de cititoare adecvate.

Românii, puși pe drumuri

Angajații de la ghișee cer în continuare fișe de domiciliu tipărite pe hârtie, deși legea prevede că CEI este documentul oficial care atestă domiciliul.

Reprezentanții Ministerului de Interne admit că lipsa infrastructurii necesare și nepregătirea funcționarilor sunt principalele cauze ale nemulțumirilor cetățenilor.​

Specialiștii susțin că soluții există. Aplicația RO READER poate furniza instant informațiile de pe cip, iar cititoarele sunt disponibile pe piață. Înmsă mulți angajați nu le folosesc, din comoditate sau neștiință. Cetățenii sunt nevoiți astfel să piardă timp pentru a merge din nou la evidența populației pentru a obține o adeverință de domiciliu.​

Ministerul de Interne estimează că până în vara anului viitor vor fi emise peste 5 milioane de cărți electronice de identitate, dar pentru ca digitalizarea să fie eficientă instituțiile trebuie să se doteze cu cititoare și să înceteze să transfere birocrația către cetățeni, potrivit observaornews.ro.