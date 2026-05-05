Cancerul ovarian: boala tăcută care costă vieți

La nivel european, dimensiunea problemei este și mai evidentă. Aproximativ 69.000 de cazuri noi sunt raportate anual, iar cancerul continuă să reprezinte o povară majoră de sănătate publică. În 2024, în Uniunea Europeană au fost estimate 2,7 milioane de cazuri noi de cancer și 1,3 milioane de decese, cu diferențe semnificative între state, mortalitatea fiind mai ridicată în Europa de Est.

În acest context, evoluția mortalității prin cancer ovarian în România ridică semne de îngrijorare. Deși s-au înregistrat progrese la nivel european, unde mortalitatea a scăzut cu aproximativ 14% într-un deceniu, în România reducerea a fost de doar 4%, indicând un decalaj important în ceea ce privește eficiența intervențiilor și accesul la servicii de sănătate.

Cancerul ovarian este adesea numit „boala tăcută” tocmai pentru că simptomele sale sunt vagi și nespecifice. Manifestări precum balonarea persistentă, durerile abdominale sau pelviene, tulburările digestive ori senzația de sațietate precoce sunt frecvent ignorate sau atribuite altor afecțiuni. În lipsa unor investigații medicale amănunțite, aceste particularități duc la faptul că aproximativ trei din patru cazuri sunt diagnosticate târziu, când boala este deja avansată.

Datele epidemiologice arată că, deși mortalitatea prin cancer ovarian a scăzut ușor în ultimele decenii, Europa rămâne una dintre regiunile cu cea mai mare povară a acestei boli la nivel global. Impactul este cu atât mai pronunțat în contextul îmbătrânirii populației.

Evoluția mortalității prin cancer ovarian în ultimele decenii reflectă progrese inegale între țările europene. În timp ce statele din Europa de Vest și de Nord au înregistrat scăderi consistente, asociate cu acces mai bun la diagnostic și tratament, în Europa Centrală și de Est persistă zone unde mortalitatea a stagnat sau chiar a crescut. Aceste diferențe evidențiază inegalități structurale în sistemele de sănătate și subliniază nevoia unor intervenții mai eficiente pentru depistare și acces la îngrijire.

În România, aceste probleme sunt amplificate de lipsa unor politici coerente de depistare și de accesul fragmentat la investigații. Țara noastră se află printre ultimele state europene în ceea ce privește implementarea programelor de diagnostic precoce, iar pacientele sunt adesea nevoite să navigheze singure printr-un sistem complicat și ineficient.

În contextul nevoii de informare și orientare timpurie, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC) lansează, în cadrul platformei iMedico, o nouă funcționalitate dedicată pacientelor: un ghid interactiv pentru înțelegerea simptomelor care pot sugera o afecțiune serioasă, inclusiv riscul de evoluție către cancer ovarian. Instrumentul are rol orientativ și educațional, ajutând doamnele să recunoască semnele persistente și să înțeleagă când este necesar un consult medical de specialitate, fără a înlocui diagnosticul sau recomandarea medicului.

„Problema nu este doar boala, ci timpul pierdut până la tratament. În cancerul ovarian, fiecare întârziere poate face diferența între viață și moarte”, transmite Cezar Irimia, președinte FABC.

Conferința a reunit medici, pacienți, navigatori de pacienți, cu scopul de a aduce în prim-plan nevoia urgentă de soluții concrete pentru diagnostic precoce, acces rapid la investigații și politici publice care să răspundă realității din teren.

Evenimentul face parte dintr-un demers amplu de conștientizare și acțiune, într-un context în care cancerul ovarian rămâne o boală subdiagnosticată, subfinanțată și adesea ignorată.

În cancerul ovarian, fiecare zi contează și fiecare femeie contează.