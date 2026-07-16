Un medicament esențial din tratamentul pentru fertilizare lipsește din farmacii

Sunt familii care au alocat zeci de mii de euro din bugetul propriu, pentru a putea avea copii, cu ajutorul acestui tip de tratament, statul român alocă anual milioane de euro pentru programul de fertilizare in vitro, iar o astfel de criză în farmaciile din România poate duce la pierderi substanțiale, pentru că întreruperea tratamentului înseamnă reluarea, de la început, a procedurilor. Pe forumurile online sunt mesaje disperate de la femeile care au nevoie de medicamentul Prolutex, iar unele dintre cele care mai au acest medicament și au terminat tratamentul încearcă să le ajute pe cele care au nevoie și nu-l mai găsesc în farmacii. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) a lansat o soluție de urmărire a medicamentului, în timp real, în farmaciile din toată țara.

Prolutex este un medicament folosit pentru tratamentele FIV care conține progesteron, fiind utilizat în procedurile de reproducere asistată pentru susținerea fazei luteale. Soluția injectabilă oferă o doză stabilă de progesteron necesară pentru pregătirea și menținerea mucoasei uterine în vederea implantării embrionului și a susținerii sarcinii incipiente, în ciclurile FIV - în special în cele cu embriotransfer de embrioni congelați -, deoarece producția naturală de progesteron este adesea insuficientă, iar Prolutex menține nivelurile sistemice optime. Este prescris mai ales femeilor care nu pot tolera sau nu pot utiliza alte produse farmaceutice care conțin progesteron - adică majoritatea celor care fac tratament FIV pentru a putea avea copii.

Acest medicament esențial în tratamentele FIV a dispărut din mai multe farmacii, iar femeile care au nevoie de el lansează mesaje disperate pe grupurile online. Unele reușesc să obțină câteva doze de la cele care nu mai au nevoie de medicament și îl cumpăraseră în timpul tratamentului, dar aceste cazuri sunt izolate.

Întreruperea tratamentelor înseamnă pierderi de milioane de euro

Întreruperea tratamentului poate însemna, în unele cazuri, imposibilitatea de a mai avea copii, iar pentru femeile care pot relua tratamentul înseamnă mai mult timp pierdut și foarte mulți bani care ar mai trebui alocați. Statul român finanțează anual programele de fertilizare in vitro cu peste 3 milioane de euro. Pentru anul în curs, alocarea este de 3.330 de euro (15.000 de lei) pentru fiecare femeie care apelează la tratamentul FIV, suma totală fiind pentru 10.000 de beneficiari.

Banii se acordă sub forma a două vouchere digitale: un voucher de 1.110 de euro (5.000 de lei) pentru medicamente specifice și un voucher de 2.220 de euro (10.000 de lei) pentru procedurile medicale. Alocarea sumei de 5.000 de lei vizează susținerea tratamentului hormonal și a medicației necesare - din acești bani cumpărându-se și Prolutex.

Programul anual național pentru FIV este susținut de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care face alocarea bugetară pentru 10.000 de cupluri sau femei singure în fiecare an, numărul de vouchere acordate de stat fiind limitat. Alte mii de femei plătesc tratamentul din bugetul propriu.

Medicamentul poate fi urmărit online în rețelele farmaceutice

Agenția Națională a Medicamentului a răspuns solicitării formulate de Jurnalul, explicând că medicamentul poate fi găsit, dacă se urmărește pe un link pe care ANMDMR l-a pus la dispoziția pacientelor. „Conform informațiilor primite în data de 14 iulie 2026, din partea reprezentantului local al deținătorului autorizației de punere pe piață (DAPP), medicamentul PROLUTEX 25 mg (PROGESTERONUM) soluție injectabilă se comercializează (cutie cu 7 flacoane). Potrivit sursei citate, medicamentul urmează a fi livrat în depozitele angro partenere de contract, joi 16 iulie. Stocurile de medicamente la nivel de județ/regiune/țară exprimate în unități terapeutice pot fi vizualizate prin accesarea link-ului https://ser.ms.ro/access/user”, a transmis ANMDMR.

Sursa oficială mai informează pacienții că farmaciile sunt obligate să solicite acest medicament și să anunțe orice întârziere a livrărilor. „Potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 269/2017 privind obligaţia de a asigura stocuri adecvate şi continue de medicamente, farmaciile trebuie să transmită succesiv comenzi justificate către distribuitorii angro cu care se află în relaţii contractuale, iar în cazul în care comanda justificată nu este onorată, farmaciile au obligația să anunțe Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, pe adresa de e-mail lipsamedicament@anm.ro, pentru a se efectua verificările care se impun potrivit legislației specifice în vigoare”, mai explică ANMDMR.

De asemenea, medicii de familie și medicii curanți ai femeilor care fac aceste tratamente ar trebui să-și informeze pacientele, în legătură cu locurile din care pot fi cumpărate aceste soluții injectabile.