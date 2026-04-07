Cheltuielile unei gospodării din România au crescut cu 11% în ultimul trimestru din 2025

În trimestrul IV al anului 2025, veniturile bănești medii lunare au fost de 8.863 lei lunar pe o gospodărie, ceea ce înseamnă 3.566 lei pe o persoană, în scădere cu 0,2% faţă de trimestrul anterior.

Salariile brute şi alte drepturi salariale au fost de 6.466 lei lunar pe o gospodărie și au format 68,4% din veniturile totale ale gospodăriilor.

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție au avut-o atât veniturile din prestații sociale de 1.877 lei lunar peo gospodărie, cât şi veniturile în natură de 591 lei lunar pe o gospodărie.

În ceea ce privește mediul de rezidență, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban a fost de 10.785 lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 4511 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Din punct de vedere al structurii veniturilor, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale ȋn veniturile totale a fost de 74,2%, mai mare cu 14,9 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestații sociale a fost de 21,4%, mai mare cu 2,6 puncte procentuale față de cea din mediul urban.

Ponderea veniturilor în natură a fost de 10,5% în mediul rural, de 3,0 ori mai mare față de cea din mediul urban.

Cheltuielile bănești medii lunare au fost, în trimestrul IV din 2025, de 7.594 lei pe o gospodărie, adică 3.056 lei pe o persoană, mai mici cu 0,8% față de trimestrul III.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 4.834 lei lunar pe o gospodărie (59,9%) şi transferurile către administraţia publică și către fondurile publice și private de asigurări sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, taxelor de 2711 lei pe o gospodărie (33,6%).

Mediul de rezidenţă evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 9.144 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3.825 lei lunar, de 1,4 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 36,8%, cu 8,1 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost de 10,9%, de 4,0 ori mai mare decât în mediul urban.

Față de trimestrul IV din 2024, în ultimul trimestru al anului trecut, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 10,3%, iar cele pe o persoană cu 11,1%, iar cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 11,0%, iar cele pe o persoană au crescut cu 11,7%.

(sursa: Mediafax)