Scandal uriaș în București! Panourile anti-cezariană, demontate de medici: „Lipsite de fundament științific”

Colegiul Medicilor din România trage un semnal de alarmă: Panourile anti-cezariană din București, acuzate de dezinformare medicală

Colegiul Medicilor din România (CMR) a lansat un avertisment ferm privind informațiile medicale circulate în spațiul public, cu un ochi critic îndreptat spre panourile publicitare apărute recent în București. Acestea compară nașterea naturală cu cea prin cezariană, promovând mesaje considerate lipsite de bază științifică. În contextul în care rata cezarienelor din România este într-adevăr ridicată, CMR subliniază că astfel de campanii pot pune în pericol sănătatea mamei și a copilului, insistând pe necesitatea informațiilor validate științific.

Comisia de Obstetrică-Ginecologie a CMR a reacționat prompt, subliniind că sănătatea publică nu tolerează jumătăți de adevăr. Instituția amintește că recomandările medicale trebuie să vină exclusiv de la profesioniști, bazate pe dovezi solide. Acest apel vine la scurt timp după apariția panourilor care par să promoveze nașterea naturală ca unică opțiune superioară, ignorând cazurile în care cezariana salvează vieți.

De ce informația medicală corectă este esențială în dezbaterile publice

În domeniul sănătății, informația completă, corectă și fundamentată științific este esențială atât pentru pacienți, cât și pentru societate, explică CMR printr-un comunicat oficial remis presei. Reprezentanții instituției trag un semnal de alarmă asupra riscurilor generate de dezinformare, care nu sunt simple opinii, ci amenințări reale la adresa populației.

Potrivit experților, recomandările medicale trebuie formulate exclusiv de profesionişti, în limitele competenţei lor, şi trebuie să se bazeze pe dovezi ştiinţifice solide, ghiduri clinice recunoscute şi bune practici adaptate fiecărui caz. Această poziție clară vine să contracareze tendințele de promovare a unor practici medicale fără suport științific, mai ales pe canale vizibile precum panourile publicitare urbane.

Dezinformarea în sănătate sau prezentarea incompletă a informațiilor nu reprezintă simple opinii, ci pot constitui un risc real pentru sănătatea populației, avertizează CMR. Într-o eră dominată de rețele sociale și publicitate stradală, astfel de mesaje pot influența decizii critice luate de viitoarele mame, fără a lua în calcul particularitățile fiecărui caz medical.

Transparența, obligatorie în orice campanie medicală publică

Președintele CMR, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a subliniat necesitatea unei transparențe totale în comunicarea medicală. Pentru asigurarea transparenţei şi a responsabilităţii publice, Colegiul Medicilor din România consideră obligatoriu ca orice material cu caracter medical difuzat în spaţiul public într-o campanie de comunicare - indiferent de canalul ales - să conţină în mod clar datele de identificare ale iniţiatorului sau promotorului campaniei, a declarat aceasta.

Acest principiu ar obliga promotorii panourilor din București să-și asume public mesajele, permițând verificarea surselor și a competențelor. Lipsa identificării ridică semne de întrebare privind motivațiile din spatele campaniei, care pare să ignore consensul medical internațional asupra rolului esențial al cezarienei în anumite situații.

CMR insistă că protejarea populaţiei împotriva mesajelor medicale neavizate trebuie să devină o prioritate de interes public. Acest apel se aliniază la eforturile globale de combatere a fake news-ului în sănătate, unde organizații precum OMS subliniază importanța evidenței științifice în educația publică.

Critică dură la adresa panourilor publicitare din București

Referindu-se direct la panourile apărute recent în București, Comisia de Obstetrică-Ginecologie a CMR a demontat ferm conținutul lor. Afirmaţiile afişate pe panourile publicitare apărute recent în București sunt lipsite de fundament ştiinţific, au precizat reprezentanții comisiei. Naşterea prin operaţie cezariană reprezintă, în numeroase situaţii, o intervenţie medicală salvatoare de viaţă, atât pentru mamă, cât şi pentru făt, fiind indicată în baza unor criterii medicale clare.

Experții recunosc că în România se înregistrează un număr crescut de operaţii cezariene, însă acest fenomen se înscrie în trendul general european şi global, determinat de multiple cauze medicale, sociale şi sistemice. Statisticile Eurostat arată că rata cezarienelor în România este de aproximativ 30-35%, similară cu media europeană de peste 25%, influențată de factori precum vârsta maternității avansate, complicații medicale și presiuni sistemice asupra serviciilor de obstetrică.

Astfel de campanii publice riscă să demonizeze o procedură vitală, fără a oferi context. De exemplu, în cazuri de sarcină multiplă, preeclampsie sau suferință fetală acută, cezariana este singura opțiune sigură, salvând mii de vieți anual în spitalele românești.

Decizia nașterii: un proces individualizat și informat

CMR subliniază că alegerea tipului de naştere trebuie să rezulte dintr-o evaluare medicală individualizată, urmată de informarea corectă a pacientei privind riscurile şi beneficiile, astfel încât decizia finală să fie cea mai bună pentru sănătatea mamei şi a copilului. Decizia privind tipul nașterii este rezultatul unei evaluări medicale individualizate, fiind urmată de informarea pacientei cu privire la avantaje și riscuri, decizia finală fiind cea optimă pentru sănătatea mamei și a copilului, completează comunicatul.

Această abordare pune pacienta în centrul procesului, oferindu-i toate datele științifice pentru o alegere conștientă. Medicii obstetricieni evaluează factori precum poziția fatului, istoricul medical al mamei sau urgențele intra-partum, adaptând recomandarea la realități concrete.

În România, unde accesul la informație medicală de calitate este esențial, poziția CMR vine să educe publicul și să combată miturile. Dezinformarea nu doar erodează încrederea în sistem, ci poate duce la refuzuri iraționale de intervenții salvatoare, cu consecințe tragice.

Cine a comandat campania anti-cezariană din București

Pe cele zeci de panouri din București unde apar afirmații precum „Mit sau realitate: prin chirurgie, cezariana scoate din funcțiune procesul vital al nașterii naturale” sau „Mit sau realitate: prin cezariană, lipsa dilatațiilor și contracțiilor se transmite genetic de la mamă la fiică”, nu apare nicio informație despre inițiatorul campaniei.

Panourile au fost comandate de Fundația Corporate Transparency, o organizație care promovează diverse teorii ale conspirației prin campanii publicitare, potrivit Hotnews. De pildă, această fundație a avut o campanie în care a susținut că Dalai Lama este conducătorul sistemului bancar mondial.

Fundația Corporate Transparency are doi oameni în organizație: Radu Cătălin Grădinaru și Florin Ghencea, conform Public Record. Primul este asistent în brokeraj și ospătar, absolvent de educație fizică și sport. Al doilea s-a făcut cunoscut drept crainic la meciurile echipei FCSB, potrivit Hotnews.

Agerpres si Mediafax