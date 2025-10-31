Ce comandă românii de Halloween: plăcinta cu dovleac, vedeta sezonului

România ocupă locul I la nivel regional în ultimele 12 luni la cererea pentru produsele cu tematică de Halloween, potrivit datelor Glovo. Atmosfera de Halloween este adusă în case de plăcinta cu dovleac, de dovleci de decor, costume și lumânări parfumate.

Cererea pentru produse de Halloween de la magazine specializate și supermarketuri a fost de peste două ori mai mare 2024 față de 2023, iar trendul se menține și în 2025. Utilizatorii aleg tot mai mult să comande rapid costume, măști, figurine și lumânări decorative direct din aplicație, pentru a-și transforma locuințele în spații tematice.

În topul produselor cu dovleac comandate, plăcinta cu dovleac rămâne cea mai populară alegere, reprezentând aproximativ 21% din totalul comenzilor din această categorie. Pe următoarele locuri se află ștrudelul cu dovleac, semințele de dovleac, supa cremă de dovleac și variante moderne precum supa de dovleac cu aromă de cocos, preferată de utilizatorii care caută rețete internaționale.

Cele mai aglomerate intervale când se comandă aceste produse sunt între 11:00 și 12:00, urmate de un al doilea vârf de comenzi în intervalul 18:00–19:00, semn că românii aleg dovleacul atât la prânz, cât și la cină.

România ocupă locul I la nivel regional la comenzile de costume, măști și alte produse tematice de Halloween

Pentru segmentul de produse tematice de Halloween – costume, măști, decorațiuni, dovleci ornamentali, lumânări și figurine – România ocupă locul I la nivel regional în ultimele 12 luni.

Vinerea rămâne ziua cu cele mai multe comenzi care conțin produse pe bază de dovleac, urmată de miercuri și sâmbătă. În 2024, 31 octombrie, ziua de Halloween, a fost cea mai aglomerată zi a anului pentru comenzile tematice, cu un record de livrări la nivel național.

Când vine vorba de produse de sezon, Bucureștiul și Constanța domină clasamentul, fiind urmate de Brașov, Iași și Craiova în topul orașelor care comandă cel mai des preparate sau produse pe bază de dovleac.

(sursa: Mediafax)