Șeful CNAS: În ciuda valurilor de dezinformare pe teme medicale, „încrederea în vaccinuri revine”

În ciuda eficacității dovedite în cei peste 200 de ani de când au început să fie folosite, încrederea în vaccinuri și vaccinare a fost într-o scădere continuă în România ultimelor trei decenii, acest declin culminând cu anii pandemiei de Covid-19.

Cu toate acestea, în ultimul an, imunizarea prin vaccinare a recâştigat teren în țară, datele publicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) arătând că tot mai multe persoane aleg să-și protejeze sănătatea cu ajutorul vaccinurilor.

„Românii aleg din nou prevenția prin vaccinare, iar datele CNAS confirmă o mobilizare în creștere: 2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic!”, spune Horațiu Remus Moldovan, președintele CNAS.

Analiza realizată de Casă cu privire la consumul de vaccinuri eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, pe bază de rețetă, la nivelul primelor nouă luni ale anilor 2024 și 2025, evidențiază „tendințe clare de creștere a interesului românilor pentru imunizare”.

„O schimbare de atitudine şi decizii mature pentru sănătatea generaţiilor viitoare”

O creștere semnificativă se observă la vaccinarea împotriva infecţiei cu virusul papiloma uman (HPV), pentru prevenirea cancerului de col uterin.

Potrivit dr. Moldovan, 124.820 doze de vaccin HPV au fost administrate în acest an, până în luna septembrie, faţă de 83.824 de doze în aceeași perioadă a anului trecut.

„O creştere de aproape 49% care arată o schimbare de atitudine şi decizii mature pentru sănătatea generaţiilor viitoare”, a transmis Moldovan.

Creșterea va fi și mai mare la finalul anului 2025, având în vedere că, începând din această toamnă, a fost extinsă vaccinarea anti-HPV gratuită și pentru tinerii cu vârste de până la 26 de ani. Conform Societății de Obstetrică-Ginecologie din România (SOGR), extinderea gratuității pentru vaccinarea anti-HPV, de la 1 octombrie, la persoanele de ambele sexe cu vârste între 19 și 26 de ani poate proteja de infecția cu HPV (un virus ce poate provoca mai multe tipuri de cancer) aproximativ 1,5 milioane de tineri din țara noastră.

Doar pentru vaccinurile administrate în primele nouă luni ale acestui an, CNAS a plătit peste 111 milioane de lei, iar din această sumă 87 milioane de lei au acoperit costurile pentru vaccinurile care asigură protecția împotriva infecției cu HPV.

Creștere de peste 120% la imunizarea cu vaccinul meningococic

Creşteri semnificative apar şi în cazul altor imunizări recomandate. Spre exemplu, numărul celor care au ales să se imunizeze împotriva meningitei invazive, cauzate de bacteria Neisseria meningitidis, a fost dublu comparativ cu anul trecut: „2.695 persoane au primit vaccinul meningococic în 2025, față de 1.218 persoane în 2024. O creștere de 121%”, a precizat dr. Moldovan.

De asemenea, 26.779 persoane au fost imunizate cu vaccinul pneumococic în 2025, faţă de 21.100 în 2024 - în creștere cu 27%, și s-au administrat 1.806 doze de vaccin hepatitic B, comparativ cu 1.007 în 2024, în acest caz, creșterea fiind de 80%.

Șeful CNAS spune că, atunci când tot mai mulți părinți solicită vaccinul HPV pentru copiii lor, când tot mai multe persoane active sau cu afecțiuni cronice aleg să se vaccineze, „nu doar că putem vorbi despre o populație mai sănătoasă pe termen mediu și lung, ci și despre un sistem de sănătate care își poate gestiona resursele mai chibzuit, eliberat de povara și presiunea plăților suplimentare generate de bolile care pot fi prevenite prin vaccinare”.

„Îmi doresc ca, împreună cu Ministerul Sănătății, să reușim să extindem serviciile de prevenție și în ceea ce privește vaccinarea, iar acest lucru e posibil odată cu premisele pe care le-am creat pentru sprijinirea medicilor de familie și creșterea plății acestora pentru consultațiile de prevenție.

Ca medic, cred cu tărie că vaccinarea trebuie făcută în cabinetul medicului. Este singurul profesionist care poate evalua istoricul medical, riscurile, nevoile reale ale fiecărui pacient și poate face examinarea medicală corectă înaintea administrării vaccinului, precum și supravegherea reacțiilor care pot apărea post-vaccinare”, a adăugat medicul, în contextul discuțiilor recente privind extinderea vaccinării și în farmacii.

„Toate aceste date reprezintă dovezi clare că, în ciuda zgomotului și a valurilor de dezinformare pe teme medicale, oamenii înțeleg că o comunitate sănătoasă începe cu decizii bazate pe informații corecte”, subliniază Horațiu Remus Moldovan, președintele CNAS.

Peste un million de oameni s-au vaccinat antigripal

Deși datele transmise de președintele CNAS nu includ și statistici privind vaccinarea antigripală, ultimul raport al specialiștilor de la Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) relevă că până la data de 23 noiembrie 2025 „au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.113.715 de vaccinări antigripale (1.092.402 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 5.199 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate”.

Prin comparație, anul trecut, până la această dată se vaccinaseră antigripal cu 100.000 de oameni mai puțin (un număr de 1.013.855 persoane vaccinate antigripal, până la 24.11.2024, conform datelor INSP).

Rata rămâne sub media UE. Autorităţile europene recomandă vaccinarea „imediată"

Cu toate că se înregistrează o îmbunătățire față de sezonul anterior, vaccinarea antigripală rămâne insuficientă în România, dar și în alte ţări europene, ceea ce poate amplifica riscurile, mai ales pentru cei vulnerabili, şi poate prelungi circulaţia virusului.

Specialiştii Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) au avertizat, la finalul săptămânii trecute, că sezonul gripal a debutat mai devreme față de anii trecuţi, iar persoanele vulnerabile sunt îndemnate să se vaccineze cât mai curând pentru a preveni îmbolnăvirile severe şi suprasolicitarea sistemelor de sănătate. Conform ECDC, în ţările din Uniunea Europeană (UE) şi Spaţiul Economic European (SEE) sunt raportate creşteri accelerate ale cazurilor de gripă, cu trei până la patru săptămâni mai devreme comparative cu ultimele două sezoane.

Circulaţia virusului gripal a început „neobişnuit de devreme” în acest an, potrivit experţilor, fiind impulsionată de o variantă H3N2 recent apărută, cunoscută drept subclada K, fenomen care ar putea prelungi şi intensifica sezonul 2025-2026.

Pe de altă parte, o analiză a ECDC, care acoperă cele 27 de state membre ale UE, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia (SEE), arată că politicile actuale de sănătate nu reuşesc să atingă nivelurile de acoperire vaccinală necesare în grupurile considerate prioritare.

În rândul adulţilor vârstnici, spre exemplu, ratele de vaccinare antigripală au variat considerabil: sub 15% în Letonia şi Polonia, 20% în România, ceea ce înseamnă mai puțin de jumătate față de media europeană (aproximativ 47%). Prin comparație, rata de vaccinare antigripală în rândul adulţilor vârstnici, în Danemarca a ajuns la 76%.

În afară de această țară, doar Irlanda, Portugalia şi Suedia s-au apropiat de obiectivul european de a vaccina cel puţin 75% dintre vârstnici.

Autorităţile sanitare ale UE subliniază importanţa vaccinării anuale atât pentru limitarea formelor severe, cât şi pentru limitarea transmiterii virusului, în special în rândul adulţilor vârstnici, al persoanelor cu boli cronice sau imunitate scăzută, al femeilor însărcinate, copiilor mici şi personalului medical.

Pericolul infectării simultane cu gripa obişnuită şi gripa aviară

Experţii europeni recomandă, totodată, ca persoanele care intră în contact cu păsări domestice sau sălbatice să îşi facă vaccinul antigripal sezonier, în contextul în care în această toamnă s-a înregistrat „o creștere fără precedent” a cazurilor de virus gripal aviar înalt patogen depistat la păsările sălbatice.

Deşi vaccinul sezonier nu protejează direct împotriva gripei aviare, el scade riscul de infectare simultană cu gripa obişnuită şi gripa aviară. O astfel de coinfecţie favorizează apariţia unor mutaţii care permit virusului aviar să se transmită mai uşor între oameni.

„În această toamnă s-a înregistrat o creștere fără precedent a numărului de detecții de virus gripal aviar înalt patogen A(H5N1) la păsările sălbatice, însoțită de numeroase focare recente la păsările de curte domestice din zonele afectate ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European, conform raportului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Circulația ridicată a virusului gripei aviare în populațiile de păsări crește riscul expunerii umane la animale infectate”, a avertizat, marți, ECDC.

Un locuitor al statului american Washington a murit din cauza complicaţiilor apărute după infectarea cu o altă tulpină de gripă aviară (H5N5) care nu a mai fost raportată anterior la oameni, a anunţat, la sfârşitul săptămânii trecute, Departamentul de Sănătate al statului american.

