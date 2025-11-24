„Dialogurile Sistemului de Sănătate 2025” - Cluj-Napoca, 24–25 noiembrie 2025

În perioada 24–25 noiembrie 2025, municipiul Cluj-Napoca devine epicentrul deciziilor strategice în sănătate, pe axa bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare, găzduind una dintre cele mai importante reuniuni multidisciplinare ale anului:” Dialogurile Sistemului de Sănătate”. Evenimentul va reuni lideri naționali și internaționali din sănătate, cercetare, industrie, diplomație și domeniul politico-administrativ, pentru a analiza și a genera soluții concrete privind transformarea sistemelor medicale.

Tema centrală a acestei prime ediții ”Dialogurile Sistemului de Sănătate” este implementarea Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare (SNBCC 2025–2030), cel mai amplu demers strategic național dedicat celor două principale cauze de mortalitate și dizabilitate în România.

Reuniunea de la Cluj-Napoca are ca principale obiective: accelerarea implementării strategiilor naționale în domeniul cardiovascular și cerebrovascular, să ofere decidenților instrumente pentru politici de sănătate bazate pe dovezi, să consolideze parteneriatele public-private, să promoveze un model de sistem medical centrat pe pacient, echitate și performanță.

„Sănătatea creierului și integritatea sistemului nervos reprezintă capitalul cel mai de preț al unei națiuni moderne, iar Dialogurile Sistemului de Sănătate 2025 sunt platforma unde demonstrăm că această investiție nu este o cheltuială, ci un motor de stabilitate economică. Nu mai putem trata pacientul secvențial; avem nevoie de un continuum al îngrijirii, de la prevenție la neurorecuperare avansată. Miza acestor zile este să transformăm politicile scrise în realitate clinică, construind un sistem rezilient, bazat pe dovezi și capabil să ofere valoare pe termen lung societății trecând astfel de la strategie la impact real” a declarat Președintele Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR) și al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroreabiltării (SSNN), Prof. Univ. Dr. Dafin Mureșanu – inițiator al SNBCC.

La rândul său Prof. Univ. Dr. Dragoș Vinereanu - inițiator al SNBCC, Șeful Clinicii de Cardiologie şi Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti și Președinte al Senatului Universitar al UMF” Carol Davila a precizat:

„Bolile cardiovasculare rămân principala provocare de sănătate publică în România, însă diferența majoră astăzi este că avem o foaie de parcurs clară: SNBCC 2025–2030. Provocarea momentului nu mai este viziunea, ci execuția riguroasă. La Cluj, aducem împreună toți actorii capabili să accelereze mecanismele cheie, astfel încât pacientul să resimtă imediat beneficiul accesului rapid la terapii salvatoare de viață, oriunde s-ar afla în țară”.

Evenimentul se va desfășura la Marriott Hotel Cluj-Napoca și este organizat de Fundația Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN) în colaborare cu Fundația pentru Studiul Nanoneuroștiințelor și Neuroregenerării.