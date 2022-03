„Doamna doctor, să nu mă uitați cu pastilili de radiații, că fără alea io mor”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, insistă ca pastilele să fie distribuite prin cabinetele medicilor de familie, în ciuda faptului că mai multe organizații profesionale ale doctorilor au atras atenția că, pe lângă riscurile legate de automedicație, la care românii sunt campioni, această nouă atribuție le-ar bloca total activitatea medicală, în detrimentul pacienților.

Săptămâna viitoare va începe campania de distribuire a pastilelor de iodură de potasiu către populaţia eligibilă, a spus ministrul Rafila, care a menționat că optează ca acest lucru să se facă prin intermediul medicilor de familie. Astfel că le cere celor 10.000 de doctori să facă un mic efort pentru că în 2-3 săptămâni pot împărți lejer tabletele.

3 săptămâni cu 22 ore lucrate zilnic

„Eu am făcut un calcul având peste 2.700 înscriși și, calculând cu 3 săptămâni și nu cu 2, și așa ar însemna că eu zilnic va trebui să împart acele tablete la peste 173 persoane, ceea ce înseamnă cca. 15 ore/zi pentru că administrarea va dura 5 minute/persoană. Mai am câte 35, dar de cele mai multe ori 40 de consultații/zi, în acele 6 ore de cabinet contract. Asta însemnând 21 de ore/zi, plus 1 oră teren, deci 22 ore lucrate zilnic. Ceea ce din partea Ministerului Sănătății înseamnă doar un mic, dar foarte mic efort. Este de neînțeles pentru ce MS boicotează și subminează activitatea medicală în cabinetele MF. Totodată, este de neînțeles pentru ce în MS nimeni nu poate să facă diferența între atribuțiile unui medic de familie și între atribuțiile unui funcționar din primării, DSP”, a spus dr. Soós Szabó Klára, medic de familie în Miercurea Ciuc (Harghita), citată de Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie.

SNMF: „Ar crea haos”

Condiționarea distribuirii de către medicii de familie, care pe lângă activitățile de până acum au fost implicați și în gestionarea pandemiei Covid-19 și criza refugiaților din Ucraina, „ar crea haos în populație”, a avertizat și Societatea Națională de Medicina Familiei: „Ar fi prejudiciată în mod semnificativ activitatea medicală propriu-zisă a medicilor prin aglomerația creată, prin partea birocratică aferentă distribuirii și prin nemulțumirile legate de faptul că doar anumite categorii de cetățeni beneficiază de astfel de medicație”.

„Considerăm că decizia de a distribui iodură de potasiu în mod preventiv este riscantă, ținând cont de comportamentul obișnuit al populației”, mai spun reprezentanții SNMF, menționând că acest medicament are multiple contraindicații, iar problema automedicației, cu care România se confrunta de dinainte de pandemie, a devenit foarte gravă în ultimii doi ani.

Mai mult, o bună parte din iodura de potasiu ar fi tranzacționată pe piața neagră, iar cumpărători, cu siguranță, se vor găsi.

O astfel de categorie de potențiali cumpărători de pastile cu iodură de potasiu sunt, spre exemplu, persoanele mai în vârstă, care se consideră omiși de pe lista cu pastile gratuite a Ministerului, doar pentru că sunt bătrâni.

Astfel că, pe lângă timpul pe care medicii de familie vor fi nevoiți să îl aloce fiecărei persoane care va primi medicamentele cu iod – programare, verificarea eligibilității, calcularea dozajului potrivit în funcție de vârstă, indicații privind administrarea, semnătură etc. - aceștia vor trebui să ducă muncă de convingere și cu pacienții care nu se încadrează în „populația eligibilă” că n-au nevoie de pastilele respective.

Septuagenară, greu de convins că nu e eligibilă

Dr. Mihaela Pop, medic de familie într-o localitate din județul Teleorman, a relatat pe o rețea de socializare dialogul purtat, zilele trecute, cu o pensionară convinsă că pastilele „de radiații”, trimise în teritoriu de către Ministerul Sănătății, vor face diferența între viață și moarte în cazul său.

„«- Deci, cu ce credeți c-aş mai putea să v-ajut?

- Cu pastilili!

- Tocmai ce v-am făcut rețetele! Şi tocmai ce mi-ați spus când ați intrat că în ultimul timp v-a fost mai bine.

- Păi da, mi-a fost! Da' pastilili alea de radiații, să nu mă uitați, să mă treceți pe listă, că fără alea io mor, doamna doctor!

Are 71 de ani...

- Pastilele alea se administrează DOAR în caz de accident nuclear, bombă, explozie la vreo centrală nucleară. Şi DOAR la copii şi la adulți până în 40 de ani. De altfel o să tot auziți la radio, la televizor, or să se tot facă emisiuni despre asta. Administrate aiurea pot face mai mult rău.

Dezamăgirea de pe chipul ei este greu de imaginat.

- Adică mie nu-mi dați? Adicătelea, noi, ăştia bătrânii să murim?!

- Dacă va hotărî Ministerul Sănătății, veți primi şi dumneavoastră.

- Aşaaa...»

Îi dau cardul, rețetele, programarea pentru luna următoare... Pe chipul ei văd clar că până atunci se mută la alt medic...”, povestește, pe Facebook, dr. Mihaela Pop, medic de familie în județul Teleorman.

Raluca Zoițanu, preşedintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, a oferit Ministerului Sănătății și soluții alternative. Una este distribuția prin farmacii - locul unde în mod firesc şi conform tuturor reglementărilor se găsesc, vând şi se pot şi distribui medicamente gratuite populaţiei -, alta este implicarea primăriilor, la fel cum s-a întâmplat și în 1986, iar a treia: ISU, care se ocupă cu pregătirea situațiilor de urgență.

„Nu va fi un proces complicat. Vom încerca să organizăm în așa fel încât un singur membru al familiei să ridice comprimatele pentru întreaga familie printr-o simplă semnătură”,

a declarat Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

Persoanele care nu sunt asigurate în sistemul public de sănătate și nici nu au medic de familie se pot înscrie pe lista unui medic de familie „ca neasigurați”, spune ministrul Rafila, și vor primi de la aceștia comprimatele de iodură de potasiu.

89% dintre medicii de familie nu susțin distribuirea iodurii de potasiu prin cabinetele lor, potrivit unui sondaj realizat de FNPMF.

Categoriile eligibile și dozaj

Ministrul Rafila a făcut precizări, ieri, despre cum se administrează pastila de iod și care sunt categoriile eligibile:

Nou-născuți – 1 lună: ¼ comprimate (doză 12,5 mg)

1 lună – 3 ani: ½ comprimat (25 mg)

3-12 ani: un comprimat (50 mg)

Adulți și copii peste 12 ani: două comprimate (100 mg)

Femei gravide și cele care alăptează: două comprimate (100 mg)

Rafila a mai spus că „tratamentul se administrează în timpul optim de maxim 8 ore de la anunțul autorităților”, iar la adulții cu vârste peste 40 de ani nu se recomandă această profilaxie.