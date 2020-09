Drumul Taberei: salutări de la metrou

Bunici şi nepoţi, puştani dornici să-şi facă selfie, seniori cu câte-o plasă goală, cupluri filmând fiecare mişcare cu telefonul mobil... Gata, s-a dat drumul la metroul din Drumul Taberei. Am coborât la peron, cu oarecare emoţii, şi am străbătut toate staţiile Magistralei 5, pentru a afla care sunt impresiile oamenilor. Unora încă nu le venea să creadă că „trenul galben fără cai” va străbate, de-acum încolo, cartierul şi-l va lega, pe sub pământ, de restul Capitalei.

Mă uit la ceas: sunt cinci minute peste ora 14.00, deci publicul are deja acces liber la metrou. Intru pe la staţia Parc Drumul Taberei – peste drum, la suprafaţă, încă e şantier şi se lucrează de zor. La peron, sunt doar câteva persoane. Când trenul iese din tunel, venind dinspre Eroilor, observ că e plin. Garnitura opreşte şi, ca la un semn, mai toţi călătorii scot telefoanele mobile şi filmează.

O doamnă în galben pufneşte în râs: „Eu sunt din Pantelimon, dar am venit special azi, aici şi tot nu-mi vine să cred”. Doamna spune că a locuit mult timp în Drumul Taberei, în zona Ho Şi Min. Acum, din blocul în care a stat, locatarii ies afară şi, spune ea, păşesc direct în staţia Orizont. „Direct, mă-nţelegeţi?”.

Cea mai cea

Iau trenul spre Râul Doamnei. Un domn mai în vârstă şi un puştan de vreo 15-16 ani observă totul cu mare atenţie. Puştiul filmează şi face comentarii tehnice la fiecare oprire. La Valea Ialomiţei, afirmă apăsat că e staţia cea mai spectaculoasă.

Pe peron e agitaţie, oamenii îşi fac selfie-uri, mulţi urcă în garnitura care o ia în sens opus, spre Eroilor. Unii coboară la Favorit, pentru a fotografia cifrele care amintesc de numărătoarea inversă, înainte de semnalul „se filmează”. Alţii admiră nuanţele de cărămiziu şi galben de la Orizont, siluetele stilizate de soldaţi, de la Academia Militară, ori reproducerile pictate ale monumentelor din ţară, de la Eroilor. Punctul terminus suscită mult interes, cu tavanul său 3D, cu stâlpii de susţinere oblici şi cu domul futurist şi transparent de la suprafaţă. E şi staţia situată la cea mai mare adâncime, judecând după lungimea scărilor rulante.

Deschis, dar nu de tot

Dau o tură prin câteva staţii, observ că lifturile nu sunt funcţionale. Văd un agent de pază, îl întreb, în glumă, dacă metroul o să mai fie deschis şi mâine. „Sigură că da”, răspunde el, cât se poate de serios. „O să fie deschis cam până la alegeri. După aia, îl mai închide puţin, că nu e gata. La cabine nu e curent, nici apă nu e”.

Mai vorbim de una, de alta, de anii care au trecut de la începerea lucrărilor, de câţi politicieni or să se laude cu noua magistrală. „Vin ai noştri, pleacă ai noştri, noi rămânem tot ca proştii”, concluzionează a lehamite bărbatul.

Ies la suprafaţă tot pe la Parc Drumul Taberei. La trecerea de pietoni, o doamnă îi explică puştiului: „Mâine, când ieşi de la şcoală, o să vin să te iau cu metroul”.

7 kilometri are traseul Magistralei 5 şi cuprinde 10 staţii.