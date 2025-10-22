Dr. Adelina Mușa: „Excesul de greutate crește presiunea asupra stomacului și intestinelor”

„Excesul de greutate, mai ales cel din zona abdominală, crește presiunea asupra stomacului și intestinelor și influențează modul în care organismul procesează hormonii și inflamația”, explică dr. Adelina Mușa, specialist în Gastroenterologie, mecanismul din spatele apariției mai multor boli digestive, unele chiar foarte grave, cauzate de obezitate. Medicul ne dă, totodată, și câteva recomandări, astfel încât să putem reduce riscul acestor afecțiuni.

Obezitatea este o boală cronică, ce apare atunci când în corp se acumulează o cantitate excesivă de grăsime. Potrivit specialiștilor, această afecțiune se dezvoltă treptat, de-a lungul timpului, și poate influența aproape toate organele.

„Pe lângă riscul crescut de diabet, boli de inimă sau articulații dureroase, obezitatea este strâns legată și de numeroase afecțiuni digestive. Excesul de greutate, mai ales cel din zona abdominală, crește presiunea asupra stomacului și intestinelor și influențează modul în care organismul procesează hormonii și inflamația. Aceste schimbări pot duce la apariția mai multor boli digestive”, a explicat, pentru Jurnalul, dr. Adelina Mușa, medic specialist gastroenterolog.

Printre cele mai frecvente afecțiuni digestive asociate cu obezitatea, se numără și unele foarte grave, la care nu ne-am gândi.

Afecțiuni ale esofagului și stomacului

Boala de reflux gastroesofagian – poate să apară atunci când există prea multă presiune în abdomen, iar acidul din stomac urcă în esofag. Acest fenomen provoacă simptome precum: arsuri la stomac (senzația de arsură în piept); gust acru sau amar în gură; dureri sau disconfort toracic; tuse sau răgușeală, mai ales noaptea.

„În timp, refluxul netratat poate răni mucoasa esofagului și duce la o afecțiune numită esofag Barrett, care crește riscul de cancer esofagian”, avertizează dr. Adelina Mușa.

Medicul gastroenterolog ne dă și câteva sfaturi, ușor de pus în practică, pentru controlul refluxului esofagian:

„Mănâncă porții mai mici și evită să te întinzi imediat după masă.

Lasă să treacă măcar 2–3 ore între cină și somn.

Redu alimentele care pot declanșa simptomele: prăjeli, citrice, băuturi carbogazoase, cafea.

Lucrează împreună cu un dietetician pentru a-ți adapta dieta”, recomandă dr. Mușa.

Îmbolnăvește ficatul la fel ca alcoolul

„Ficatul are roluri esențiale în digestie - procesează grăsimile, zaharurile și toxinele. În obezitate, grăsimea se poate depune în celulele hepatice, ducând la o boală numită steatoză hepatică metabolică (MASLD) sau ficat gras non-alcoolic (NAFLD). Dacă nu este tratată, această afecțiune poate progresa spre inflamație (NASH), fibroză, ciroză și chiar cancer hepatic”, spune medicul.

De ce apare această steatoză a ficatului? Sunt mai multe cauze:

• rezistența la insulină favorizează depozitarea grăsimii în ficat;

• inflamația produsă de țesutul adipos afectează celulele hepatice;

• sedentarismul și dietele bogate în grăsimi și zahăr agravează problema.

Sfaturi pentru menținerea unui ficat sănătos:

Fă mișcare zilnic (mers alert, înot, ciclism ușor).

Alege alimente bogate în nutrienți: fructe, legume, cereale integrale, proteine slabe.

Limitează consumul de alcool și dulciuri rafinate.

Slăbește treptat, nu prin diete extreme.

Pietre și infecții la vezica biliară

„Vezica biliară stochează bila, un lichid produs de ficat pentru digestia grăsimilor. În obezitate, modificările nivelurilor de colesterol pot favoriza formarea de pietre biliare (litiază biliară).

Aceste pietre pot bloca canalele biliare și provoca dureri intense, greață sau infecții. De asemenea, scăderea bruscă în greutate poate crește riscul de pietre biliare”, ne-a explicat dr. Mușa.

Recomandările gastroenterologului:

Mănâncă mese regulate, fără să sari peste ele.

Alege grăsimi sănătoase (ulei de măsline, avocado, pește).

Include fibre în alimentație: legume, fructe, ovăz, leguminoase.

Cum ne afectează la nivel intestinal

Intestinul este responsabil pentru absorbția nutrienților și a apei, însă, în obezitate, pot apărea tulburări de tranzit, balonare, constipație sau diaree.

Sindromul de intestin iritabil (IBS) este frecvent asociat cu obezitatea și poate fi agravat de: diete bogate în grăsimi și sărace în fibre, lipsa activității fizice, stres, anxietate, depresie, dar și modificări ale florei intestinale, potrivit gastroenterologului.

De asemenea, obezitatea poate influența evoluția bolilor inflamatorii intestinale (precum boala Crohn sau colita ulcerativă) și poate crește riscul de cancer de colon.

„Lucrează cu un dietetician pentru a identifica alimentele care îți declanșează simptomele.

Fă mișcare moderată zilnic - ajută digestia și reduce stresul.

Hidratează-te corespunzător”, sunt principalele recomandări ale medicului, pentru diminuarea problemelor intestinale.

Inflamații ale pancreasului

„Pancreasul produce enzime pentru digestie și hormoni care reglează glicemia (insulină și glucagon). În obezitate, pot apărea inflamații ale pancreasului (pancreatită), mai ales dacă există și pietre biliare sau niveluri mari de grăsimi în sânge”, spune gastroenterologul, care, în acest caz, face următoarele recomandări:

Evită consumul de alcool și fumatul.

Urmează o dietă echilibrată cu grăsimi bune și proteine slabe.

Monitorizează valorile trigliceridelor și glicemiei.

Modificări mici, îmbunătățiri majore

Obezitatea este o afecțiune complexă, cu multiple cauze, care depășesc simpla acumulare de grăsime, potrivit medicului, însă, chiar și o scădere modestă în greutate, de numai 5-10% din greutatea corporală, poate reduce semnificativ riscul de boli digestive și poate îmbunătăți calitatea vieții.

Ca reguli generale, medicul recomandă: adoptarea unei alimentații echilibrate, bazată pe alimente naturale, mișcare în fiecare zi, pentru că „orice activitate contează” și colaborarea cu dieteticianul pentru a gestiona mai bine excesul ponderal. De asemenea, „gestionează stresul și dormi suficient”, subliniază gastroenterologul.

„Evaluarea gastroenterologică oferă o perspectivă profundă asupra funcționării sistemului digestiv, identificând tulburări precum steatoza hepatică, evacuarea accelerată a stomacului sau disfuncții intestinale care pot contribui la creșterea în greutate. Printr-o abordare multidisciplinară, care include gastroenterolog, nutriționist și endocrinolog, se poate construi un plan terapeutic personalizat, eficient și sustenabil. În lupta cu obezitatea, înțelegerea cauzelor interne este primul pas spre vindecare”, adaugă dr. Mușa.

„Chiar dacă are cauze complexe - precum: factori genetici, hormonali, stil de viață și alimentație -, vestea bună este că modificările mici, dar constante în dietă și mișcare pot aduce îmbunătățiri majore asupra sănătății și digestiei”

Dr. Adelina Mușa, specialist gastroenterolog

››› Vezi galeria foto ‹‹‹