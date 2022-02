Favipiravirul, inutil în Covid-19. Care este cel mai eficient antiviral

Nici mult așteptatul tratament antiviral inovativ Molnupiravir, introdus în acest an în terapia pacienților români infectați cu coronavirus, nu se ridică la nivelul așteptărilor, având o eficiență de numai 30%, arată o altă cercetare recentă, din Statele Unite. Potrivit acesteia, cel mai eficient antiviral este Paxlovid, adică exact medicamentul pe care autoritățile nu au reușit să îl aducă în țara noastră, deși figurează în noul protocol de tratament Covid.

Un grup de medici și cercetători din Arabia Saudită a evaluat eficacitatea Favipiravir – un medicament antiviral pentru gripă folosit în mai multe țări, în ultimii doi ani, în formele ușoare și medii de infecție cu noul coronavirus, după ce China a anunțat că a făcut teste clinice și că este eficient împotriva COVID-19.

Obiectivul principal a fost să afle dacă, într-adevăr, dacă acest medicament reduce timpul până la eliminarea virusului SARS-CoV-2 din organism, însă au fost evaluate și capacitatea acestuia de a reduce simptomele, rata de spitalizare și internările pe secțiile ATI, efectele adverse și mortalitatea la 28 de zile.

Dintre cei 231 de pacienți cu vârsta medie de 37 de ani care au participat la studiu, 112 (48,5%) au fost repartizați în grupul care a primit tratament cu favipiravir, iar 119 (51,5%), în grupul placebo (au primit, fără să știe, o substanță-martor inofensivă, în loc de antiviral).

Nu a influențat nici recuperarea, nici spitalizarea

Rezultatele studiului randomizat, care s-a desfășurat în perioada 23 iulie 2020 – 4 august 2021, au fost publicate luna trecută în revista Clinical Microbiology and Infection (CMI) a Societății Europene de Microbiologie Clinică și Boli Infecțioase (ESCMID) și arată că terapia cu favipiravir la pacienții cu forme ușoare de COVID-19 nu a redus deloc timpul de eliminare a virusului SARS-CoV-2.

Concret, timpul mediu până la inactivarea virală a fost de 10 zile în grupul tratat cu favipiravir și de 8 zile în grupul placebo, iar timpul mediu de recuperare clinică a fost de 7 zile (4-11 zile) în grupul favipiravir și 7 zile (5-10 zile) în grupul placebo. Cercetătorii menționează, de asemenea, că nu a existat nicio diferență între cele două grupuri în privința internării în spital și nu au existat evenimente adverse severe legate de administrarea medicamentelor.

Iar Comisia de monitorizare a datelor și a siguranței a recomandat oprirea înscrierii subiecților în această cercetare, după ce, la analiza intermediară, s-a constatat inutilitatea acesteia, au mai precizat autorii, potrivit www.clinicalmicrobiologyandinfection.com.

7 zile de tratament degeaba, în loc de 14 zile

În România, acest medicament antiviral utilizat inițial pentru gripă şi infecţia cu virusul Ebola este administrat pacienților cu Covid-19, în spitale, iar din acest an poate fi luat și din peste 150 de farmacii cu circuit deschis, pe bază de prescripție medicală.

O schimbare adusă de autorități în schemele de tratament este scurtarea perioadei de administrare a acestui medicament inutil.

Conform ultimului protocol de tratament al infecției ci SARS-CoV-2, actualizat chiar în această lună, există date care susţin un potenţial beneficiu în cazul administrării la formele uşoare – medii de boală, întrucât „se pare că reduce semnificativ durata de excreţie virală, durata simptomatologiei şi a modificărilor radiologice, cu diferenţe faţă de comparator/placebo la 7 şi la 14 zile de administrare”, fără a scădea proporţia de pacienţi care ajung în ATI sau care decedează.

„În condiţiile actuale se justifică scurtarea duratei de tratament cu favipiravir de la 10-14 zile la 7 zile. Această recomandare se bazează pe lipsa unor dovezi ştiinţifice cu privire la capacitatea acestui medicament de a împiedica evoluţia bolii spre forme severe şi ţinând cont de faptul că actualmente este preponderentă varianta omicron a SARS-CoV-2, care are o evoluţie mai scurtă a excreţiei virale şi a simptomatologiei clinice”, se arată în noul protocol.

Paxlovid, eficient în 9 din 10 cazuri

O nouă revizuire a tratamentelor anti-Covid eficiente din perspectiva prevenirii spitalizărilor și deceselor a fost realizată, recent, în Statele Unite, în contextul în care anul trecut au apărut noi terapii antivirale. Favipiravirul nu a fost inclus în studiu de către cercetătorii americani, deoarece acest medicament nu este utilizat în SUA, însă au fost incluse tratamentele inovative Paxlovid și Molnupiravir.

Potrivit documentului publicat săptămâna trecută pe Cell Reports Medicine (www.cell.com), cel mai eficient tratament împotriva SARS-CoV-2 este Paxlovid de la Pfizer, care este primul medicament antiviral administrat pe cale orală autorizat în Uniunea Europeană. Medicamentul reduce riscul de a face forme severe de boală cu 90% și figurează și în protocolul de tratament autohton, însă nu există în spitale. Luna trecută, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat că acest antiviral nu va ajunge în România, motivând că producătorul a impus condiţii comerciale care sunt foarte greu de adoptat în țara noastră.

România a adus, în schimb, 50.000 de cutii de Molnupiravir, antiviralul produs de Merck și aprobat, de asemenea, pentru persoanele cu risc de a dezvolta o formă severă de Covid-19. Însă, conform studiului făcut de cercetătorii americani, acest antiviral reduce riscul de spitalizare doar cu 30%.

Medicamentul Remdesivir a fost primul antiviral cu acțiune directă care a primit autorizație de utilizare de urgență în Statele Unite (FDA) pentru tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV-2, la doar câteva luni după declararea pandemiei de COVID-19, și se află pe locul 2 în topul eficienței, cu 87%. Acest medicament este nu doar pe hârtie, ci și în spitalele din România.

